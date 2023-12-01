ЦАХАЛ перехватила ракету из сектора Газа за час до конца перемирия
Система противовоздушной обороны Израиля перехватила ракету, запущенную из сектора Газа. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«Система противовоздушной обороны ЦАХАЛ успешно перехватила запуск [ракеты] из сектора Газа», — говорится в сообщении в телеграм-канале ЦАХАЛ. Незадолго до перехвата в израильских районах, расположенных недалеко от границы с сектором Газа, объявили воздушную тревогу. Сирены прозвучали там впервые с 24 ноября — дня начала временного перемирия.
Действие режима прекращения огня, о котором договорились Израиль и ХАМАС, истекает 1 декабря в 7:00 по местному времени (8:00 мск). Газета Wall Street Journal cо ссылкой на египетских чиновников сообщила, что стороны согласовали продление временного перемирия еще на один день. Израиль и ХАМАС о такой договоренности официально не заявляли.
В рамках договора о временном перемирии ХАМАС начал отпускать из сектора Газа заложников, а Израиль — освобождать палестинцев (женщин и детей) из тюрем. В последний раз ХАМАС освободил шесть заложников. Израиль в ответ отпустил 30 заключенных-палестинцев.
Министр обороны Израиля Йоав Галант ранее предупредил, что после прекращения перемирия ЦАХАЛ вернется к борьбе с ХАМАС в секторе Газа с большей силой. Он пообещал, что после возобновления боев палестинская группировка «сначала встретит бомбы военно-воздушных сил, после этого снаряды танков и артиллерии и ковши D9 [бронированные бульдозеры], а потом, наконец, огонь пехотных войск».