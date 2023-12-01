ЦАХАЛ заявила о перехвате ракеты из сектора Газа за час до конца перемирия

ЦАХАЛ перехватила ракету из сектора Газа за час до конца перемирия

Фото: Alexi J. Rosenfeld / Getty Images

Система противовоздушной обороны Израиля перехватила ракету, запущенную из сектора Газа. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Система противовоздушной обороны ЦАХАЛ успешно перехватила запуск [ракеты] из сектора Газа», — говорится в сообщении в телеграм-канале ЦАХАЛ. Незадолго до перехвата в израильских районах, расположенных недалеко от границы с сектором Газа, объявили воздушную тревогу. Сирены прозвучали там впервые с 24 ноября — дня начала временного перемирия.

Действие режима прекращения огня, о котором договорились Израиль и ХАМАС, истекает 1 декабря в 7:00 по местному времени (8:00 мск). Газета Wall Street Journal cо ссылкой на египетских чиновников сообщила, что стороны согласовали продление временного перемирия еще на один день. Израиль и ХАМАС о такой договоренности официально не заявляли.

В рамках договора о временном перемирии ХАМАС начал отпускать из сектора Газа заложников, а Израиль — освобождать палестинцев (женщин и детей) из тюрем. В последний раз ХАМАС освободил шесть заложников. Израиль в ответ отпустил 30 заключенных-палестинцев.

Министр обороны Израиля Йоав Галант ранее предупредил, что после прекращения перемирия ЦАХАЛ вернется к борьбе с ХАМАС в секторе Газа с большей силой. Он пообещал, что после возобновления боев палестинская группировка «сначала встретит бомбы военно-воздушных сил, после этого снаряды танков и артиллерии и ковши D9 [бронированные бульдозеры], а потом, наконец, огонь пехотных войск».