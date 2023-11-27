Министр обороны Израиля пообещал масштабные бои в Газе после перемирия

Йоав Галант заявил, что после перемирия армия вернется к боям с ХАМАС с большей силой и по всему сектору Газа. МИД Катара 27 ноября объявил о продлении перемирия еще на два дня

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Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что после перемирия армия вернется к борьбе с ХАМАС в секторе Газа с большей силой, его слова приводит The Times of Israel. По его словам, операция развернется по всему сектору.

«Теперь у вас есть несколько дней, мы вернемся к борьбе, мы будем использовать такое же количество силы и даже больше», — сказал Галант, обращаясь к военнослужащим пехотной бригады «Гивати» и бронетанковых войск.

Он пообещал, что ХАМАС после возобновления боев «сначала встретит бомбы военно-воздушных сил, после этого снаряды танков и артиллерии и ковши D9 [бронированные бульдозеры], а потом, наконец, огонь пехотных войск».

«Мы будем сражаться на всей территории сектора», —заключил глава Минобороны.

Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара заключили перемирие в секторе Газа на четыре дня в обмен на освобождение заложников, оно началось утром 24 ноября. 27 ноября МИД Катара объявил о продлении режима прекращения огня еще на два дня. Договоренность об этом подтвердили представители Белого дома и ХАМАС. В группировке сообщили, что перемирие продолжится на тех же условиях.

За время паузы в боевых действиях группировка ХАМАС обязалась освободить 50 захваченных ею израильских заложников. Израиль, в свою очередь, должен выпустить из заключения 150 палестинских женщин и детей. Затем, как предполагалось, режим прекращения огня будет продлеваться на один день за каждые десять освобожденных заложников. Израиль обещал отпустить еще до 150 палестинских заключенных в обмен на 50 захваченных ХАМАС израильтян. В течение этого времени в сектор Газа также должна поступать гуманитарная помощь с топливом.

Накануне ХАМАС освободил третью группу заложников. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что были отпущены 14 израильтян и трое иностранцев. Израильская сторона в ответ выпустила еще 39 палестинцев. Группировка вне этого обмена освободила также заложника с российским гражданством «в ответ на усилия президента России Владимира Путина и в знак признания российской позиции в поддержку палестинского дела». Первые две группы заложников были переданы израильской стороне в пятницу и в ночь на 26 ноября.