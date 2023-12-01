WSJ узнала о договоренности Израиля и ХАМАС продлить перемирие на один день

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Израиль и ХАМАС договорились продлить временное перемирие еще на один день, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на египетских чиновников.

Это будет восьмой день временного прекращения огня. По данным WSJ, ХАМАС также намерен освободить десять заложников, в основном женщин и детей.

Ранее близкий к ХАМАС источник AFP заявил о готовности палестинской группировки продлить перемирие. По его словам, посредники прилагают значительные усилия, чтобы добиться еще одного дня временного прекращения огня. Они также работают над продлением перемирия еще на несколько дней, утверждает собеседник агентства.

Временное прекращение огня в секторе Газа началось 24 ноября. Изначально его согласовали на четыре дня, а к 30 ноября продлили еще на три, до 1 декабря включительно.

В рамках договора о временном перемирии ХАМАС начал отпускать из сектора Газа заложников, а Израиль — освобождать палестинцев (женщин и детей) из тюрем. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху говорил, что ради возвращения заложников перемирие могут продлевать по формуле «один день — десять человек».

В последний раз ХАМАС освободил шесть заложников, сообщили армия обороны Израиля и канцелярия израильского премьера. Израиль в ответ, по данным телеканала Al Jazeera, отпустил 30 заключенных-палестинцев.