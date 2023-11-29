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Гутерриш назвал паузу в Газе «символом надежды», но не выходом

Генсек ООН Антониу Гутерриш: гуманитарное перемирие в Газе не выход
Фото: Александр Ермоченко / Reuters
Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Гуманитарное перемирие в секторе Газа — это не выход, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш на совместной пресс-конференции с председателем комиссии Африканского союза Мусой Факи Махаматом.

По словам генсека, гуманитарная пауза — «шаг в правильном направлении и символ надежды», однако она не решает ключевых проблем. Гутерриш вновь повторил призыв к гуманитарному прекращению огня, которое приведет к освобождению всех заложников и даст возможность поставлять гуманитарную помощь в анклав.

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Фото:Ronen Zvulun / Reuters

Израиль и ХАМАС договорились о четырехдневном перемирии: палестинское движение должно освободить десятки израильских заложников, а Израиль в ответ — отпустить палестинских заключенных. 27 ноября гуманитарное перемирие продлили еще на два дня на тех же условиях.

Министр бороны Израиля Йоав Галант заявил, что после перемирия армия вернется к борьбе с ХАМАС в секторе Газа с большей силой. Ранее в Армии обороны Израиля сообщили, что в дни паузы ЦАХАЛ будет готовиться «к новому этапу войны».

Теги
Антониу Гутерриш ООН сектор Газа перемирие
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