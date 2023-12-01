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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Al Jazeera сообщил об освобождении 30 палестинцев из тюрем Израиля

Al Jazeera: Израиль освободил из тюрем 30 палестинцев
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Израиль выпустил из тюрем еще 30 заключенных-палестинцев, сообщил телеканал Al Jazeera.

По его данным, родственники и друзья освобожденных собираются в городе Рамалла на Западном берегу реки Иордан, чтобы встретить их. Израильская сторона об освобождении палестинцев пока не сообщала.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и канцелярия израильского премьер-министра Нетаньяху сообщила, что палестинская группировка ХАМАС освободила шесть заложников — женщин в возрасте от 17 лет до 41 года. Они уже находятся на территории Израиля. Накануне вечером ХАМАС отпустил двух заложниц.

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Израиль и ХАМАС освобождают заключенных и заложников в рамках соглашения о временном прекращении огня. Изначально его согласовали на четыре дня, начиная с 24 ноября, но к 30 ноября продлили еще на три дня — до 1 декабря включительно. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху говорил, что ради возвращения заложников перемирие могут продлевать по формуле «один день — десять человек».

Теги
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