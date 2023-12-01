В Израиле сообщили об освобождении шести заложников ХАМАС

Палестинская группировка ХАМАС освободила шесть израильских заложников, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем телеграм-канале.

Представители Красного креста перевезли освобожденных заложников из сектора Газа в Египет. Оттуда их отвезли на встречу с военными ЦАХАЛ в израильский кибуц Керем-Шалом, расположенный на границе Израиля, Египта и сектора Газа.

Канцелярия премьера Израиля Биньямина Нетаньяху позже сообщила на своей странице в соцсети X (ранее Twitter), что шестеро освобожденных уже находятся на территории Израиля. Израильские должностные лица связались с их семьями.

Офис израильского премьера опубликовал список освобожденных заложников. В Израиль вернулись шесть женщин в возрасте от 17 лет до 41 года.

Ранее ХАМАС освободил двух заложников. В канцелярии Нетаньяху уточнили, что это 40-летняя и 21-летняя женщины.

Палестинская группировка освобождает заложников в рамках соглашения с Израилем о временном прекращении огня, которое началось 24 ноября. Изначально его согласовали на четыре дня, однако к 30 ноября его продлили еще на три дня — до 1 декабря включительно. Израильская сторона в рамках соглашения освобождает из тюрем палестинских заключенных — женщин и детей.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ради возвращения заложников перемирие могут продлевать по формуле «один день — десять человек».