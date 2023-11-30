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Лавров приехал на заседание ОБСЕ в Северной Македонии

Глава МИДа Лавров приехал на заседание СМИД ОБСЕ в Скопье

Лавров приехал на заседание ОБСЕ в Северной Македонии
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл на заседание глав МИД Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которое проходит в столице Северной Македонии Скопье. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Северная Македония не входит в ЕС, но она также присоединилась к запрету Евросоюза на пролет российских лайнеров. Однако власти страны решили на время проведения заседания открыть воздушное пространство, чтобы Лавров смог прибыть на мероприятие. Изначально спецборт министра должен был полететь в Северную Македонию через Болгарию, которая также открыла воздушное пространство, но в итоге он проследовал через небо над Грецией. Причиной стало то, что болгарские власти не разрешили лететь в самолете через воздушное пространство страны официальному представителю российского ведомства Марии Захаровой.

Лавров прилетел на саммит ОБСЕ в Скопье через Грецию, а не через Болгарию
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Сергей Лавров на выходе из самолета в Скопье

В начале ноября в МИД России рассказали, что Россию пригласили на министерскую встречу в ОБСЕ. Тогда глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что Лавров должен присутствовать, и не исключил переговоров с ним.

Совет глав МИД ОБСЕ проходит 30 ноября — 1 декабря. МИД назвал его ключевой темой сложившийся в ОБСЕ кризис. В ведомстве сообщили, что у российской делегации запланированы контакты «с представителями государств-участников и руководством» организации.

Латвия, Литва, Эстония и Украина отказались от участия в заседании из-за личного присутствия российского министра. В заявлении Киева говорится, что Москва «последовательно разрушает ОБСЕ», блокируя «консенсус по ключевым вопросам»: например, не одобрив кандидатуру Эстонии на председательство в будущем году. Главы МИД балтийских стран назвали поведение России в ОБСЕ «обструктивным». Захарова позднее сообщила в эфире «России-1», что заседание с участием Лаврова также бойкотирует Польша.

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За день перед заседанием представитель МИДа сообщила, что в Москве увидели попытки некоторых западных стран помешать нормальному участию России во встрече. Она отметила, что несколько российских журналистов не допустили к освещению участия российской делегации в мероприятии.

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ОБСЕ Сергей Лавров МИД Мария Захарова Северная Македония Скопье
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИДа, дипломат, чиновник

24 декабря 1975 года
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