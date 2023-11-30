Лавров приехал на заседание ОБСЕ в Северной Македонии

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл на заседание глав МИД Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которое проходит в столице Северной Македонии Скопье. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Северная Македония не входит в ЕС, но она также присоединилась к запрету Евросоюза на пролет российских лайнеров. Однако власти страны решили на время проведения заседания открыть воздушное пространство, чтобы Лавров смог прибыть на мероприятие. Изначально спецборт министра должен был полететь в Северную Македонию через Болгарию, которая также открыла воздушное пространство, но в итоге он проследовал через небо над Грецией. Причиной стало то, что болгарские власти не разрешили лететь в самолете через воздушное пространство страны официальному представителю российского ведомства Марии Захаровой.

В начале ноября в МИД России рассказали, что Россию пригласили на министерскую встречу в ОБСЕ. Тогда глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что Лавров должен присутствовать, и не исключил переговоров с ним.

Совет глав МИД ОБСЕ проходит 30 ноября — 1 декабря. МИД назвал его ключевой темой сложившийся в ОБСЕ кризис. В ведомстве сообщили, что у российской делегации запланированы контакты «с представителями государств-участников и руководством» организации.

Латвия, Литва, Эстония и Украина отказались от участия в заседании из-за личного присутствия российского министра. В заявлении Киева говорится, что Москва «последовательно разрушает ОБСЕ», блокируя «консенсус по ключевым вопросам»: например, не одобрив кандидатуру Эстонии на председательство в будущем году. Главы МИД балтийских стран назвали поведение России в ОБСЕ «обструктивным». Захарова позднее сообщила в эфире «России-1», что заседание с участием Лаврова также бойкотирует Польша.

За день перед заседанием представитель МИДа сообщила, что в Москве увидели попытки некоторых западных стран помешать нормальному участию России во встрече. Она отметила, что несколько российских журналистов не допустили к освещению участия российской делегации в мероприятии.