Лавров прилетел на заседание ОБСЕ в Скопье через Грецию, а не через Болгарию

Лавров прилетел на саммит ОБСЕ в Скопье через Грецию, а не через Болгарию

Греция и Болгария как члены ЕС в феврале 2022-го закрыли свое воздушное пространство для российских лайнеров. Болгария открыла небо для самолета Лаврова, но разрешение не распространялось на Марию Захарову. Лайнер прибыл в Скопье

Сергей Лавров на выходе из самолета в Скопье (Фото: MID_Russia / Telegram)

Глава МИД России Сергей Лавров прилетел в столицу Северной Македонии Скопье на встречу со своими коллегами из стран Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на корреспондентов.

По данным сервисов отслеживания полетов Flightradar24 и FlightAware, самолет Лаврова (RSD308) летел из России над Черным морем, а затем над территорией Турции и Греции, после чего вошел в воздушное пространство Северной Македонии.

27 ноября министр, говоря о возможности принять участие в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ, говорил, что это зависит от того, откроет ли для российского самолета свое воздушное пространство Болгария, она «вроде бы обещала» это Северной Македонии. С конца февраля 2022-го небо стран Евросоюза закрыто для пролета лайнеров авиакомпаний из России. И Болгария, и Греция — члены ЕС.

Северная Македония не имеет такого статуса, но она также присоединилась к запрету Евросоюза. Как сообщало Associated Press, страна решила на время проведения заседания открыть воздушное пространство, чтобы Лавров мог прибыть на мероприятие.

Представитель МИД России Мария Захарова в телеграм-канале сообщила, что полет через Болгарию был невозможен, так как разрешение страны не распространялось на нее лично. «Самолету пролететь над Болгарией можно, а Марии Захаровой в самолете лететь нельзя», — пояснила дипломат.

Совет пройдет 30 ноября — 1 декабря. МИД назвал его ключевой темой сложившийся в ОБСЕ кризис. В ведомстве сообщили, что у российской делегации запланированы контакты «с представителями государств-участников и руководством» организации.

Четыре члена ОБСЕ — Украина, Эстония, Латвия и Литва — отказались участвовать во встрече в Скопье из-за личного присутствия на ней Лаврова. Страны обвиняли Россию в «разрушении ОБСЕ», например, из-за блокирования кандидатуры Эстонии в качестве председательствующего государства в будущем году (сейчас это Северная Македония).

В заявлении Киева содержался призыв «спасти ОБСЕ от России», а балтийские страны заявили о том, что «Европе нужна безопасность от России и против нее, а не вместе с ней».

Лавров отмечал, ОБСЕ превращается «в придаток ЕС и НАТО», Запад использует ее «в интересах своей эгоистической политики». По мнению министра, спасти организацию еще можно, но «шансы невелики».