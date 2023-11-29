Захарова заявила о попытках помешать участию России во встрече ОБСЕ

Заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ (Фото: Thomas Koehler / picture alliance / photothek / ТАСС)

В Москве зафиксировали попытки некоторых западных стран помешать нормальному участию России в Совете министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Северной Македонии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Наблюдаем попытки части коллективного Запада сделать все, чтобы помешать нормальному участию нашей страны в этом форуме. Они, собственно говоря, поставили на кон само существование организации», — сказала Захарова на брифинге.

По ее словам, нескольких российских журналистов не допустили к работе по освещению участия российской делегации в мероприятии. Она подчеркнула, что ОБСЕ должна защищать журналистов и гарантировать им свободу слова, это одна из функций организации.

Захарова добавила, что подготовка к визиту российской делегации на заседание ОБСЕ продолжается. «Делается все для того, чтобы работа на саммите была выстроена в конструктивном ключе», — сказала представитель МИДа.

Совет министров иностранных дел ОБСЕ пройдет с 29 ноября по 1 декабря в столице председательствующей в организации Северной Македонии городе Скопье. О том, что Россия приглашена на встречу ОБСЕ, в российском МИДе сообщили в начале ноября. «Намереваемся поехать на уровне министра, это министерская встреча», — сказал замглавы ведомства Александр Грушко.