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Политика ,  
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Четыре страны отказались участвовать в заседании ОБСЕ из-за Лаврова

Страны Балтики и Украина отказались участвовать в заседании ОБСЕ из-за Лаврова
Страны Балтики и Украина решили пропустить встречу ОБСЕ из-за планирующегося участия главы МИД России. Сергей Лавров заявил накануне, что ОБСЕ превращают в «придаток к НАТО» и «маргинальную структуру»
Фото: Michael Gruber / Getty Images
Фото: Michael Gruber / Getty Images

Украина, Эстония, Латвия и Литва не примут участие в заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) из-за возможного личного присутствия на ней главы МИД России Сергея Лаврова. Встреча пройдет в столице председательствующей в организации Северной Македонии — Скопье с 29 ноября по 1 декабря.

В заявлении Киева говорится, что Москва «последовательно разрушает ОБСЕ», блокируя «консенсус по ключевым вопросам»: например, не одобрив кандидатуру Эстонии на председательство в будущем году.

Сходные с украинскими обвинения перечислены и в заявлении глав МИД балтийских стран, которые называют поведение России в ОБСЕ «обструктивным». Министры также отметили, что присутствие Лаврова грозит риском показать, что Россию считают легитимным членом «сообщества свободных наций».

«На самом деле сегодня Европе нужна безопасность от России и против нее, а не вместе с ней», — сказано в заявлении прибалтийских государств.

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О том, что Россия приглашена на министерскую встречу ОБСЕ, в МИДе сообщили в начале ноября. Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг отмечал, что Лавров должен присутствовать, и не исключил переговоров с ним, так как ОБСЕ «необходима для будущего».

Российский министр говорил, что шансы спасти ОБСЕ есть, но они невелики. «Их (Совет Европы и ОБСЕ. — РБК) навязчиво превращают, по сути, в придатки ЕС и НАТО, в сугубо маргинальные структуры, которые Запад пытается в худшем смысле этого слова использовать в интересах своей эгоистической политики. ОБСЕ еще можно попытаться спасти, но, буду откровенен, шансы невелики», — заявил Лавров 27 ноября.

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Накануне, 27 ноября, он отметил, что может принять участие совете глав МИД организации, если для российской делегации откроют воздушное пространство. The Associated Press ранее сообщало, что такое решение в Скопье уже принято, запрет на полеты из России будет снят на время проведения заседания.

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Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
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