Четыре страны отказались участвовать в заседании ОБСЕ из-за Лаврова

Страны Балтики и Украина решили пропустить встречу ОБСЕ из-за планирующегося участия главы МИД России. Сергей Лавров заявил накануне, что ОБСЕ превращают в «придаток к НАТО» и «маргинальную структуру»

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Украина, Эстония, Латвия и Литва не примут участие в заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) из-за возможного личного присутствия на ней главы МИД России Сергея Лаврова. Встреча пройдет в столице председательствующей в организации Северной Македонии — Скопье с 29 ноября по 1 декабря.

В заявлении Киева говорится, что Москва «последовательно разрушает ОБСЕ», блокируя «консенсус по ключевым вопросам»: например, не одобрив кандидатуру Эстонии на председательство в будущем году.

Сходные с украинскими обвинения перечислены и в заявлении глав МИД балтийских стран, которые называют поведение России в ОБСЕ «обструктивным». Министры также отметили, что присутствие Лаврова грозит риском показать, что Россию считают легитимным членом «сообщества свободных наций».

«На самом деле сегодня Европе нужна безопасность от России и против нее, а не вместе с ней», — сказано в заявлении прибалтийских государств.

О том, что Россия приглашена на министерскую встречу ОБСЕ, в МИДе сообщили в начале ноября. Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг отмечал, что Лавров должен присутствовать, и не исключил переговоров с ним, так как ОБСЕ «необходима для будущего».

Российский министр говорил, что шансы спасти ОБСЕ есть, но они невелики. «Их (Совет Европы и ОБСЕ. — РБК) навязчиво превращают, по сути, в придатки ЕС и НАТО, в сугубо маргинальные структуры, которые Запад пытается в худшем смысле этого слова использовать в интересах своей эгоистической политики. ОБСЕ еще можно попытаться спасти, но, буду откровенен, шансы невелики», — заявил Лавров 27 ноября.

Накануне, 27 ноября, он отметил, что может принять участие совете глав МИД организации, если для российской делегации откроют воздушное пространство. The Associated Press ранее сообщало, что такое решение в Скопье уже принято, запрет на полеты из России будет снят на время проведения заседания.