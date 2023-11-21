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Политика ,  
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Трамп в день рождения Байдена сообщил об отличном здоровье

Трамп в день рождения Байдена показал письмо своего врача об отличном здоровье

Экс-президент США Дональд Трамп в день рождения действующего главы государства Джо Байдена 20 ноября показал письмо своего личного врача, где тот называет состояние здоровья своего пациента «отличным». Скриншот документа Трамп опубликовал на своей странице в социальной сети Truth Social.

В письме врач отмечает, что отслеживает здоровье Трампа с 2021 года. Последнее комплексное обследование, по его словам, экс-президент прошел 13 сентября.

«Я рад сообщить, что общее состояние здоровья [экс-] президента Трампа отличное. Его физические обследования были в пределах нормы, а когнитивные тесты были исключительными», — написал врач.

Лабораторные анализы Трампа, по словам специалиста, также остаются в пределах нормы, а их последний результат «оказался даже более благоприятным», чем полученный по итогам предшествующего обследования.

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Фото:Kevin Lamarque / Reuters

Все обследования сердечно-сосудистой системы не выявили нарушений, анализы на выявление рака дали отрицательные результаты, говорится в письме. Кроме того, Трамп похудел благодаря физической активности и оптимизации диеты.

«По моему мнению, у [экс-] президента Трампа в настоящее время отличное здоровье, и, учитывая его постоянный интерес к профилактическому мониторингу и поддержанию здоровья, он продолжит вести здоровый активный образ жизни еще долгие годы», — заключил врач.

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Накануне действующему президенту США Джо Байдену исполнился 81 год. Он — самый пожилой президент в истории страны.

Трампу сейчас 77 лет. Он, как и Байден, объявил о намерении участвовать в президентских выборах, которые пройдут в США в 2024 году. Если Байден снова выиграет выборы, в конце второго срока ему будет 86 лет, а Трампу — 82.

Против Трампа в США  выдвинуты обвинения по четырем уголовным делам. В начале августа он заявил, что совокупно ему грозит 561 год тюрьмы.

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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