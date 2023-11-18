Суд в Колорадо разрешил Трампу участвовать в президентских выборах

Дональд Трамп (Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images)

Суд в американском штате Колорадо постановил, что бывший президент США Дональд Трамп, который собирается участвовать в выборах главы государства в 2024 году, останется в первичных избирательных бюллетенях штата, сообщает The Assosiated Press.

В поданном в суд иске говорилось, что действия Трампа, связанные со штурмом Капитолия, противоречат пункту 14 поправки конституции, которая запрещает занимать пост любому, кто «участвовал в мятеже».

Судья согласилась, что Трамп подстрекал к политическому насилию во время нападения на американский Капитолий 6 января 2021 года с целью остановить передачу власти нынешнему президенту Джо Байдену.

Несмотря на это, судья заявила, что в третьем разделе 14-й поправки не говорится конкретно о запрете на участие в выборах президента. Вместо этого в пункте упоминаются «выборщики президента и вице-президента», сенаторы, члены Палаты представителей, а также другие гражданские и военные должности, поэтому оснований для запрета на выдвижение Трампа нет.

Ранее экс-президенту разрешили участвовать в выборах в Мичигане и Миннесоте.

Против Трампа, который намерен участвовать в выборах президента США в 2024 году, выдвинуты обвинения по четырем уголовным делам. В начале августа он заявил, что по всем обвинениям ему грозит 561 год тюрьмы.



Одно из дел связано со штурмом Капитолия 6 января 2021 года: Трамп проиграл президентские выборы, уступив Байдену, а затем выступил на митинге в Вашингтоне. Он отказался признавать поражение и заявил, что итоги голосования были сфальсифицированы, после чего призвал сторонников к борьбе. Вину по делу о штурме он не признал.



Один из доводов для недопуска Трампа к выборам, который использовали противники политика, состоит в том, что, согласно конституции США, гражданин, занимавший военную или гражданскую должность, после участия в мятеже, восстании или оказания поддержки таким событиям не может занимать государственную должность. В поправке говорится также, что конгресс может двумя третями голосов каждой палаты устранить это ограничение.

