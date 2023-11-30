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Война санкций ,  
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Приложения Почта Банка и «Русского стандарта» пропали из Google Play

Мобильные приложения Почта Банка и «Русского стандарта» пропали из Google Play
Сюжет
Война санкций

Мобильные приложения «Почта Банка» и банка «Русский стандарт» стали недоступны для скачивания в Google Play, передает ТАСС. Корреспондент РБК убедился в этом.

Кроме того, приложение «Почта банка» исчезло из App Store — магазина приложений для устройств Apple. Однако банковское приложение «Русский стандарт онлайн» на момент публикации материала было доступно для скачивания.

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Ранее, 2 ноября, США расширили санкции против России. Под ограничения попали десятки физических и юридических лиц, в том числе Почта Банк, «Русский стандарт», Хоум Кредит Банк, Абсолют Банк, Всероссийский банк развития регионов (ВБРР) и СПБ Биржа. Также санкции ввели против АФК «Система», «Арктик СПГ-2», МГТУ им. Баумана и структур «Газпром нефти».

В «Русском стандарте» предупредили, что в ближайшее время могут быть приостановлены операции по картам UnionРay за рубежом, и рекомендовали клиентам за границей снять наличные с карт. Почта Банк заявил, что санкции не окажут влияния на его деятельность и не отразятся на клиентах. В банках отметили, что карты продолжат работать в России в обычном режиме.

В Кремле после введения санкций признали, что ограничения создают дополнительные проблемы. Однако компании научились защищаться от рисков, подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Российские власти считают санкции незаконными.

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Google Play Почта Банк «Русский стандарт»
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