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В Кремле оценили роль Набиуллиной в преодолении санкций
Песков счел обеспеченной макростабильность России, несмотря на санкции
Эльвира Набиуллина
Несмотря на введенные санкции, экономика России вышла на траекторию роста, в стране обеспечена макростабильность. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оценил роль главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной в преодолении ограничительных мер.
«Европейские политики видят неэффективность принятых санкций и видят эффект бумеранга от этих санкций», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Ранее Politico признал Набиуллину «разрушителем года» за усилия по противодействию санкциям.
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