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Политика ,  
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В Кремле оценили роль Набиуллиной в преодолении санкций

Песков счел обеспеченной макростабильность России, несмотря на санкции
Эльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина (Фото: Артём Кудрявцев / пресс-служба Банка России )

Несмотря на введенные санкции, экономика России вышла на траекторию роста, в стране обеспечена макростабильность. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оценил роль главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной в преодолении ограничительных мер.

«Европейские политики видят неэффективность принятых санкций и видят эффект бумеранга от этих санкций», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Ранее Politico признал Набиуллину «разрушителем года» за усилия по противодействию санкциям.

Набиуллина и Зеленский возглавили рейтинг европейских политиков Politico
Политика
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

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Эльвира Набиуллина

экономист, председатель Центробанка

29 октября 1963 года
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