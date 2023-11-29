В Кремле оценили роль Набиуллиной в преодолении санкций

Эльвира Набиуллина (Фото: Артём Кудрявцев / пресс-служба Банка России )

Несмотря на введенные санкции, экономика России вышла на траекторию роста, в стране обеспечена макростабильность. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оценил роль главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной в преодолении ограничительных мер.

«Европейские политики видят неэффективность принятых санкций и видят эффект бумеранга от этих санкций», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Ранее Politico признал Набиуллину «разрушителем года» за усилия по противодействию санкциям.

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