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Общество ,  
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В Нижегородской области предложили запретить аборты в частных клиниках

Минздрав Нижегородской области предложил запретить аборты в частных клиниках

Минздрав Нижегородской области предложил запретить частным клиникам проводить аборты, соответствующий законопроект губернатор Глеб Никитин внес на рассмотрение в заксобрание региона, пишет «Коммерсантъ».

В государственных медучреждениях предлагается сократить с 12 до восьми недель срок, при котором можно искусственно прервать беременность. Изменения собираются внести в ст. 56 федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан». Цель — улучшение демографической ситуации в стране и снижение количества осложнений, которые могут возникнуть во время и после аборта, говорится в пояснительной записке.

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Общество
Фото:Hannes P Albert / dpa / Global Look Press

По мнению авторов поправок, сотрудники частных клиник не имеют возможностей и навыков оказания помощи в случае осложнений и там не соблюдается «неделя тишины». Кроме того, в таких клиниках женщине не предоставляют консультации с психологом и юристом и не рассказывают о мерах социальной поддержки.

В августе Мордовия первой приняла закон о запрете склонения женщин к аборту. За пропаганду искусственного прерывания беременности и склонение к этому будет грозить административная ответственность. Затем аналогичный закон был принят в Тверской области. Частные клиники нескольких российских регионов, в том числе Крыма и Курской области, объявили об отказе проводить аборты. Глава Коми Владимир Уйба предложил исключить аборты из полисов обязательного медицинского страхования (ОМС).

В ноябре патриарх Кирилл попросил Госдуму запретить аборты в частных клиниках. Позднее член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди предложила ввести ответственность за склонение женщин к искусственному прерыванию беременности.

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Теги
Нижегородская область Минздрав Глеб Никитин частные клиники аборты

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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