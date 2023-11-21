В Нижегородской области предложили запретить аборты в частных клиниках
Минздрав Нижегородской области предложил запретить частным клиникам проводить аборты, соответствующий законопроект губернатор Глеб Никитин внес на рассмотрение в заксобрание региона, пишет «Коммерсантъ».
В государственных медучреждениях предлагается сократить с 12 до восьми недель срок, при котором можно искусственно прервать беременность. Изменения собираются внести в ст. 56 федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан». Цель — улучшение демографической ситуации в стране и снижение количества осложнений, которые могут возникнуть во время и после аборта, говорится в пояснительной записке.
По мнению авторов поправок, сотрудники частных клиник не имеют возможностей и навыков оказания помощи в случае осложнений и там не соблюдается «неделя тишины». Кроме того, в таких клиниках женщине не предоставляют консультации с психологом и юристом и не рассказывают о мерах социальной поддержки.
В августе Мордовия первой приняла закон о запрете склонения женщин к аборту. За пропаганду искусственного прерывания беременности и склонение к этому будет грозить административная ответственность. Затем аналогичный закон был принят в Тверской области. Частные клиники нескольких российских регионов, в том числе Крыма и Курской области, объявили об отказе проводить аборты. Глава Коми Владимир Уйба предложил исключить аборты из полисов обязательного медицинского страхования (ОМС).
В ноябре патриарх Кирилл попросил Госдуму запретить аборты в частных клиниках. Позднее член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди предложила ввести ответственность за склонение женщин к искусственному прерыванию беременности.
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