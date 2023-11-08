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Военная операция на Украине ,  
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Министр обороны Украины назвал вбросом данные об увольнении главкома ВСУ

Министр обороны Украины назвал вбросом данные об отставке главкома ВСУ Залужного
Сюжет
Военная операция на Украине
Информацию об обсуждении вопроса увольнения Залужного распространил депутат Рады Арьев. Министр обороны назвал это вбросом. Главком ВСУ ранее говорил о тупике в контрнаступлении, с этим не соглашался Зеленский
Рустем Умеров (второй слева) и Валерий Залужный (крайний справа)
Рустем Умеров (второй слева) и Валерий Залужный (крайний справа) (Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters)

Информация о готовящемся увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного — вброс, написал глава Минобороны Украины Рустем Умеров на своей странице в Facebook (владелец соцсети, компания Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

«Об очередном информационном вбросе от одного из депутатов. Некоторые нечистоплотные политики сегодня пытаются расколоть украинское общество», — сказал он.

Эти сведения распространил депутат Верховной Рады от партии «Европейская солидарность» (ее лидер — экс-президент Украины Петр Порошенко) Владимир Арьев. Он со ссылкой на неназванный источник заявил в Facebook, что вопрос об увольнении Залужного вынесли на обсуждение Ставкой верховного главнокомандующего. Арьев позднее удалил пост, его скрин есть в материале «РБК-Украина».

Данные депутата также опровергал советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко. По его словам, это заявление было «примером ведения информационной войны партией Порошенко против собственного государства».

В сентябре Би-би-си сообщил со ссылкой на источники, что Залужный может стать фигурантом уголовного дела по «оставлению юга Украины», которое неофициально называют «делом Залужного». Следствие против высшего командования ВСУ идет уже полтора года, перед ним стоит вопрос, как получилось, что большая часть Херсонской и Запорожской областей были взяты под контроль российскими войсками «почти без боя». Лещенко тогда назвал эту информацию «выдумкой от первой до последней буквы».

В конце месяца The Times сообщила, что Залужный разошелся с президентом Владимиром Зеленским во мнениях о ходе контрнаступления. Главком ВСУ счел его завершенным, глава государства — нет, говорили источники издания.

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В октябре Залужный публично — в статье для The Economist — заявил, что бои в ходе конфликта зашли в тупик, и предупредил о риске их перехода в позиционные боевые действия, которые могут растянуться на годы. По словам Залужного, это несет угрозу для украинской армии и самого государства.

Зеленский отреагировал на это словами «это не патовая ситуация».

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Валерий Залужный Рустем Умеров ВСУ Украина
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