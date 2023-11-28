ЕС направил к границе Финляндии и России дополнительные силы Frontex

Фото: frontex / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Европейское агентство пограничной и береговой охраны Frontex направило 50 офицеров пограничной службы, а также другой персонал и оборудование, такое как патрульные машины, в Финляндию для усиления контроля на границах страны, сообщает Yle.

В группу входят пограничники и специалисты по регистрации просителей убежища, а также специалисты по оформлению документов и переводчики, пишет телерадиокомпания.

Часть персонала Frontex прибыла в Финляндию 28 ноября, большинство сотрудников приступят к работе на восточной границе страны к середине недели, отмечает Yle.

О планах отправить к финско-российской границе дополнительный персонал Frontex сообщило 23 ноября. До сих пор там работали только десять сотрудников агентства.

Исполнительный директор Frontex Ханс Лейтенс, комментируя это решение, назвал его «демонстрацией единой позиции Европейского союза в борьбе с гибридными вызовами», затрагивающими одного из членов сообщества.

«Участие Frontex в этой ситуации сосредоточено не только на мерах по обеспечению безопасности границ. Агентство остро осознает гуманитарный аспект этого сценария, особенно учитывая суровые погодные условия и неподготовленность людей, прибывающих на финскую границу», — говорилось в заявлении организации от 23 ноября.

С 25 ноября на финской границе с Россией работает только один пункт пропуска — «Райя-Йосеппи» (с российской стороны — «Лотта» в Мурманской области). Финские власти объясняли закрытие остальных КПП ростом числа мигрантов с Ближнего Востока и из Африки, которые пытаются попасть в страну через российскую территорию. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо не исключал полного закрытия восточной границы страны при необходимости. Газета Helsingin Sanomat писала, что финские власти также планируют полностью остановить прием заявок на убежище на границе с Россией.

По версии Хельсинки, российская сторона помогает мигрантам из третьих стран, подъезжающим к границе, несмотря на то что у многих из них нет документов для прохода через нее. МИД России назвал эти обвинения «очень странными». В Кремле сочли, что Финляндия решила сознательно дистанцироваться от добрых отношений с Россией.