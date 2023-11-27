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Хельсинки подготовил план полного закрытия границы с Россией для беженцев

HS: власти Финляндии решили закрыть прием заявок на убежище на границе с Россией
Власти Финляндии планируют полностью прекратить прием беженцев на границе с Россией, пишет Helsingin Sanomat. Ilta Sanomat отмечает, что рассматривался и вариант полного закрытия границы. Финский премьер допускал такой сценарий
Фото: Lehtikuva / Emmi Korhonen / Reuters
Фото: Lehtikuva / Emmi Korhonen / Reuters

Правительство Финляндии планирует полностью остановить прием заявок на убежище на границе с Россией, сообщает Helsingin Sanomat.

Газета отмечает, что прежде инициативу еще должны одобрить генеральный прокурор или его заместитель. По информации HS, правительство планирует, что тем, кто прибывает на восточную границу, будет предложено подать заявление о предоставлении убежища, например, в порту или в аэропорту Хельсинки.

Ilta Sanomat пишет, что правительство рассматривало возможность полностью закрыть границу с Россией. При этом издание также отмечает, что этот проект должен получить оценку генпрокурора. Одной из причин, по которым инициативу могут не принять — невозможность въезда в Финляндию для многих иностранцев не через сухопутную границу с Россией. Так, авиарейсов в Финляндию через Россию нет.

Накануне премьер-министра Финляндии Петтери Орпо допустил полное закрытие восточной границы страны. «При необходимости Финляндия закроет всю восточную границу. Все свои КПП. А принятие заявлений о предоставлении убежища будет сосредоточено в другом месте», — сказал он (цитата по Yle).

На границе с Финляндией остался лишь один работающий КПП
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Фото:Lehtikuva / Reuters

С 25 ноября на финской границе с Россией работает только один пункт пропуска — «Райя-Йосеппи» (с российской стороны — «Лотта» в Мурманской области). Финские власти объясняли эту меру ростом числа мигрантов с Ближнего Востока и из Африки, которые пытаются попасть в страну через российскую территорию.

Сомалийцы, ехавшие в Финляндию через Россию, рассказывали РБК, что нашли в интернете информацию, как добраться в Европу через российскую территорию, в этом им помогают так называемые менеджеры. Мигрантов довозят до границы транспортные компании, а пересекают ее они на велосипедах.

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В Кремле заявили о сожалении из-за закрытия пунктов пропуска и отметили, что российские пограничники выполняют служебные инструкции и пропускают только «тех, кто имеет на это право». МИД выразил протест Финляндии из-за закрытия погранпунктов. Москва назвала действия Хельсинки провокационными, направленными на обострение двусторонних отношений.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Финляндия Россия граница пограничный пункт пропуска убежище беженцы
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