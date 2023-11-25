Премьер Финляндии исключил диалог с Россией на высшем уровне по вопросам границы

В Финляндии исключили диалог с Россией на высшем уровне по поводу границы

Хельсинки не станет вести диалог с Москвой по вопросу границы на уровне руководителей государств, однако продолжит переговоры по дипломатическим каналам, заявил финский премьер. Россия выражала Финляндии протест из-за закрытия КПП

Международный пункт пропуска «Райя-Йоосеппи» в Инари, Финляндия (Фото: Emmi Korhonen / Lehtikuva / Reuters)

Финляндия не намерена вести переговоры с Россией на уровне руководителей государств о ситуации на восточной границе, заявил в интервью Helsingin Sanomat премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.

По его словам, вести политическую дискуссию с Россией невозможно, пока идет военная операция на Украине. При этом он не исключил продолжение переговоров на дипломатическом уровне.

«Это, безусловно, вопрос, который обсуждается дипломатами. <...> Также проходит дискуссия между пограничными властями и пограничными комиссарами», — отметил Орпо.

Премьер напомнил, что в 2016 году на границе возникла подобная ситуация — тогда пограничные переходы Раджа-Йосепи и Салла также пытались пересечь тысячи нелегалов. Он полагает, что в нынешнем обострении Россия рассчитывает «вызвать путаницу и создать противоречия внутри Финляндии и ЕС».

«Однако эффект от действий России обратный. Финны еще сильнее настраиваются против России, потому что не принимают ее действий», — подчеркнул политик.

С 18 ноября на российско-финской границе закрылись четыре КПП: «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматра» и «Нииралаа» (расположены на границе с Ленинградской областью и Карелией). С 25 ноября перестали работать еще три: «Келлоселькя», «Куусамо» и «Вартиус» (находятся на границе с Карелией и Мурманской областью). Таким образом, на российско-финской границе остается открытым только один пункт пропуска — «Райя-Йоосеппи» (с российской стороны «Лотта» в Мурманской области).

Финские власти объясняли закрытие погранпунктов наплывом мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые едут в страну через российскую территорию, чтобы просить там убежища. В Хельсинки считают, что российская сторона помогает мигрантам из третьих стран, несмотря на то что у многих из них нет документов для прохода через финскую границу.

Сомалийцы, ехавшие в Финляндию через Россию, рассказывали РБК, что нашли в интернете информацию, как добраться в Европу через российскую территорию, в этом им помогают так называемые менеджеры. О том, что мигрантов доставляют к границе контрабандисты, также писала «Фонтанка».

В Кремле заявили о сожалении из-за закрытия пунктов пропуска и отметили, что российские пограничники выполняют служебные инструкции и пропускают только «тех, кто имеет на это право». МИД выразил протест Финляндии из-за закрытия погранпунктов.