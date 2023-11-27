Суд в Москве оштрафовал Максима Каца за нарушение закона об иноагентах

Суд оштрафовал Максима Каца за нарушение закона об иноагентах

Максим Кац (Фото: Иван Петров / ТАСС)

Хорошевский районный суд Москвы оштрафовал оппозиционера Максима Каца (признан иноагентом в России) за нарушение порядка деятельности иностранного агента, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.



Ему назначили штраф в размере 50 тыс. руб.

Законодательство об иноагентах обязывает граждан с таким статусом предоставлять властям отчет о своей деятельности, в том числе сведения о целях расходования денежных средств.

Минюст признал Каца иноагентом в июле 2022 года. В графе об иностранных источниках финансирования у него была указана Украина.Каца объявили в федеральный розыск по уголовной статье в конце октября 2022 года. 23 марта 2023 года Басманный суд Москвы заочно арестовал его по делу о распространении фейков про армию (ч. 2 ст. 207.3 УК).

По версии следствия, в одном из роликов Каца содержалась информация, «содержащая данные об использовании ВС РФ для уничтожения населенных пунктов и гражданского населения в ходе проведения специальной военной операции на Украине».

В августе 2023 года его признали виновным и заочно приговорили к восьми годам колонии общего режима.