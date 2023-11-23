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Политика ,  
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Третьих лиц начнут штрафовать на ₽500 тыс. за упоминание иноагентов

Минюст: за упоминание иноагентов без маркировки введут штрафы до ₽500 тыс.
Замминистра юстиции заявил, что ведомство получило полномочия «предупреждения, некой профилактики» и пока направляет письма, а «добросовестные» на них реагируют. В дальнейшем выйдет приказ, и Минюст будет «пополнять бюджет»
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Штрафы в 300–500 тыс. руб. начнут применять к лицам, распространяющим материалы иноагентов без маркировки, сообщил замминистра юстиции Олег Свириденко, передает ТАСС.

«Это обычные лица, которые умышленно либо неумышленно помогают либо поддерживают как-то иностранных агентов. Канал любой демонстрирует, допустим, господина Галкина (внесен в реестр иноагентов. — РБК), а забыл промаркировать. Книги — то же самое. Мы сейчас полномочия получили, предупреждения, то есть некой профилактики. Мы предупреждаем, и если в течение месяца нет реагирования, то 300–500 тыс. штрафа на первое время. Потом мы можем дойти до дальнейшего развития этого института», — сказал Свириденко.

По его словам, речь идет о штрафах для «библиотек, книг, университетов, телевидения и всего прочего».

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Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

«После того как появятся постановление правительства и приказ, мы будем уже реагировать и пополнять наш бюджет», — добавил он.

В 2021 году Владимир Путин подписал закон, который вводит штрафы для журналистов за публикацию в средствах массовой информации материалов СМИ-иноагентов без указания их статуса. Для журналистов и СМИ, распространяющих материалы иноагентов без соответствующей маркировки, были предусмотрены штрафы:

  • для граждан — на сумму от 2 тыс. до 2,5 тыс. руб.;
  • для должностных лиц — от 4 тыс. до 5 тыс. руб.;
  • для юридических лиц — от 40 тыс. до 50 тыс. руб.
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В июле президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому за невыполнение предписаний или предупреждений Минюста об устранении нарушений законодательства об иноагентах предусматриваются штрафы до 300 тыс. руб. Такая сумма грозит юридическим лицам, для должностных она составляет до 100 тыс. руб., для граждан — до 50 тыс. руб.

В декабре 2022 года президент подписал закон, по которому производство материалов и их распространение иноагентом, в том числе через СМИ или интернет, а также материалов, направляемых иноагентом в органы публичной власти, образовательные организации, иные органы или организации без указания на то, что эти материалы произведены, распространены и направлены иноагентом либо касаются деятельности иноагента, повлечет штраф для граждан в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб.; для должностных лиц — от 100 тыс. до 300 тыс. руб.; для юрлиц — от 300 тыс. до 500 тыс. руб.

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Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Юлия Волкова Юлия Волкова
иноагенты штрафы Минюст

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

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Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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