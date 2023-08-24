branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 24 августа
EUR ЦБ: 102,25 (-0,33) Инвестиции, 23 авг, 17:08 Курс доллара на 24 августа
USD ЦБ: 94,44 (+0,3) Инвестиции, 23 авг, 17:08
SAP в российских облаках: куда бизнес переносит IT-системы и чем рискует Pro, 12:47
Аналитики назвали регионы с наибольшим снижением цен на частные дома Недвижимость, 12:47
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 12:46
Рыбопромышленники не увидели рисков в сбросе зараженной воды с «Фукусимы» Бизнес, 12:46
В БРИКС поддержали мирные планы по урегулированию конфликта на Украине Политика, 12:38
Карпин вызвал 36 футболистов на сентябрьский сбор сборной России Спорт, 12:37
Путин назвал сторонников и противников многополярного мира Политика, 12:33
Учитесь новому с РБК Pro
До -75% на образовательные опции, подписку и интенсивы
Купить со скидкой
Входящий в топ-10 в России шахматист сменил спортивное гражданство Спорт, 12:33
Россия подняла МиГ-31 на перехват норвежского «Посейдона» Политика, 12:30
Мэрия анонсировала открытие второй «школы-гиганта» в Новой Москве Город, 12:28
Токены криптопроектов категории ИИ выросли в цене после отчетности NVIDIA Крипто, 12:28
Минтруд Казахстана заявил о 25 тыс. официально трудоустроенных россиянах Общество, 12:27
Бербок назвала причину устойчивости России к санкциям Запада Экономика, 12:27
Как узаконить самовольную постройку — судебная практика Pro, 12:22
Военная операция на Украине ,  
0 

Каца заочно приговорили к восьми годам колонии за фейки об армии

Суд заочно приговорил блогера Каца к восьми годам колонии за фейки об армии
Сюжет
Военная операция на Украине
Оппозиционера Каца приговорили к 8 годам колонии заочно за фейки об армии из-за видео на YouTube. Обвинение запрашивало максимальный срок — 10 лет. Кац после начала военной операции сообщил, что уехал в Израиль
Максим Кац
Максим Кац (Фото: katz.max / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Басманный суд Москвы заочно признал оппозиционера Максима Каца (признан иноагентом) виновным в публичном распространении ложной информации о российской армии и приговорил его к восьми годам колонии общего режима, сообщает Генпрокуратура.

Также ему запретили в течение четырех лет заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.

«Установлено, что в апреле 2022 года блогер на своем канале видеохостинга YouTube разместил ролик, содержащий заведомо ложные данные об использовании Вооруженных сил Российской Федерации. Уголовное дело, обвинительное заключение по которому утверждено Генпрокуратурой России, рассматривалось в отсутствие подсудимого, поскольку он скрывается за пределами страны», — говорится в сообщении.

В Басманном суде уточнили РБК, что Кац признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК: публичное распространение заведомо ложной информации об использовании российской армии «по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы».

Кац в 2012–2018 годах был муниципальным депутатом московского района Щукино, в 2012–2013 годах был членом координационного совета российской оппозиции.

В июле 2022 года Минюст признал его иноагентом. В графе об иностранных источниках финансирования у него была указана Украина. Кац после начала военной операции на Украине уехал в Израиль.

Читайте на РБК Pro
«Я впариваю фигню»: какие убеждения мешают менеджерам продавать больше
Темная триада: почему боссами чаще становятся откровенные психопаты
Три года под риском уголовного дела: какие беды сулит параллельный импорт
Как перезапустить карьеру, чтобы все получилось

В конце октября 2022 года МВД объявило оппозиционера в федеральный розыск. 23 марта Басманный суд Москвы заочно арестовал его. По версии следствия, в одном из роликов Каца содержалась информация, «содержащая данные об использовании ВС РФ для уничтожения населенных пунктов и гражданского населения в ходе проведения специальной военной операции на Украине».

Обвинение запрашивало для него максимальное наказание — десять лет лишения свободы.

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова, Анастасия Серова Анастасия Серова
Максим Кац приговор фейк иноагент
Материалы по теме
Обвинение запросило десять лет колонии для Каца за фейки об армии
Политика
Глуховского заочно приговорили к восьми годам по делу о фейках про армию
Политика
СК возбудил дело против баптистского пастора о фейках про армию
Политика