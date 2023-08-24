Суд заочно приговорил блогера Каца к восьми годам колонии за фейки об армии

Каца заочно приговорили к восьми годам колонии за фейки об армии

Оппозиционера Каца приговорили к 8 годам колонии заочно за фейки об армии из-за видео на YouTube. Обвинение запрашивало максимальный срок — 10 лет. Кац после начала военной операции сообщил, что уехал в Израиль

Максим Кац (Фото: katz.max / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Басманный суд Москвы заочно признал оппозиционера Максима Каца (признан иноагентом) виновным в публичном распространении ложной информации о российской армии и приговорил его к восьми годам колонии общего режима, сообщает Генпрокуратура.

Также ему запретили в течение четырех лет заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.

«Установлено, что в апреле 2022 года блогер на своем канале видеохостинга YouTube разместил ролик, содержащий заведомо ложные данные об использовании Вооруженных сил Российской Федерации. Уголовное дело, обвинительное заключение по которому утверждено Генпрокуратурой России, рассматривалось в отсутствие подсудимого, поскольку он скрывается за пределами страны», — говорится в сообщении.

В Басманном суде уточнили РБК, что Кац признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК: публичное распространение заведомо ложной информации об использовании российской армии «по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы».

Кац в 2012–2018 годах был муниципальным депутатом московского района Щукино, в 2012–2013 годах был членом координационного совета российской оппозиции.

В июле 2022 года Минюст признал его иноагентом. В графе об иностранных источниках финансирования у него была указана Украина. Кац после начала военной операции на Украине уехал в Израиль.

В конце октября 2022 года МВД объявило оппозиционера в федеральный розыск. 23 марта Басманный суд Москвы заочно арестовал его. По версии следствия, в одном из роликов Каца содержалась информация, «содержащая данные об использовании ВС РФ для уничтожения населенных пунктов и гражданского населения в ходе проведения специальной военной операции на Украине».

Обвинение запрашивало для него максимальное наказание — десять лет лишения свободы.