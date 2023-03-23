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Суд заочно арестовал блогера Максима Каца за фейки об армии

Басманный суд заочно арестовал блогера Каца за распространение фейков о российской армии
Максим Кац
Максим Кац (Фото: maxim_katz / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Басманный суд Москвы заочно арестовал блогера Максима Каца (признан в России иноагентом) за распространение фейков о Вооруженных силах России. Информация об этом размещена на сайте суда.

«Срок стражи исчислять в виде двух месяцев с момента его задержания на территории России или экстрадиции», — сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Екатерина Буравцова.

Блогеру предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 207.3 УК (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил России). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до десяти лет.

Максим Кац был внесен в список физлиц-иноагентов 22 июля прошлого года. В графе сведений о его иностранных источниках указана Украина.

В конце октября прошлого года МВД объявило Каца в федеральный розыск по уголовной статье. В декабре блогера оштрафовали за непроставление маркировки (ч. 2 ст. 19.7.5.-4 КоАП), сообщала московская пресс-служба судов. По их данным, Кац не выполнил обязанности «по указанию этого статуса в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации». Его оштрафовали на 15 тыс. руб. Юрист Павел Чиков говорил, что Кац стал первым оштрафованным физлицом-иноагентом.

Кац являлся заместителем главы избирательного штаба Алексея Навального, баллотировавшегося на пост мэра Москвы в 2013 году (штабы Навального признаны в России экстремистскими организациями и запрещены).

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Теги
Максим Кац блогеры уголовное дело суд
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