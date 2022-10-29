МВД объявило в розыск основателя «Диссернета» Заякина и блогера Каца

МВД объявило в федеральный розыск сооснователя «Диссернета», журналиста «Новой газеты» и ученого Андрея Заякина «по статье УК». Об этом говорится в карточке в базе данных министерства.

Заякина задержали 28 августа, в его доме прошли обыски. В отношении него завели уголовное дело по ч. 1 ст. 282.3 УК (финансирование экстремистской деятельности), по этой статье ему грозит до восьми лет тюрьмы.

«Новая газета. Европа» сообщала, что ему вменяют перевод 1 тыс. руб. Фонду борьбы с коррупцией (ФБК; организация была признана экстремистской и иноагентом, запрещена в России, а затем ликвидирована).

Также МВД объявило в федеральный розыск блогера Максима Каца (признан в России физлицом-иноагентом) в рамках уголовного дела. Статья не уточняется.

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