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Политика ,  
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На Украине сообщили о перебоях с поставками из-за заблокированной границы

Дмитрасевич: на Украине начались перебои с поставкой топлива из-за забастовки

На Украине начались перебои с поставками топлива из-за заблокированной польской границы, рассказал замминистра аграрной политики страны Маркиян Дмитрасевич в эфире телемарафона. Его слова приводит «Страна.ua».

«Мы уже видим проблемы с такой важной поставкой, как топливо на Украину, это нужно учитывать», — сообщил Дмитрасевич. Он добавил, что затруднения коснулись и автомобильного экспорта: в среднем через все погранпункты за час может выехать только один грузовик.

В начале ноября польские перевозчики заблокировали три ключевых пограничных перехода на границе с Украиной. Они потребовали восстановить ограничения на транспортные операции для украинских перевозчиков, которые действовали до начала военной операции.

В июне 2022 года Евросоюз разрешил украинским перевозчикам совершать двусторонние и транзитные перевозки в страны Евросоюза без соответствующего документа. В марте 2023 года Киев и Брюссель продлили срок действия документа до 30 июня 2024 года.

Польские дальнобойщики заблокировали еще один КПП у границы с Украиной
Политика
Фото:Attila Husejnow / Keystone Press Agency / Global Look Press

20 ноября вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Украины Владимир Балин заявил, что украинские перевозчики уже «готовят иски» к бастующим польским перевозчикам, которые заблокировали пункты пропуска на границе двух стран. Он подчеркнул, что Киев имеет «юридическую поддержку в Польше», и адвокаты выясняют, «кто виноват и кто будет платить за этот ущерб».

Еврокомиссия и правительства Польши и Украины призвали протестующих пропустить грузовики, но демонстранты отказались. Балин назвал ситуацию катастрофой. 15 ноября он отметил, что если забастовка продлится еще несколько недель, то финансовый год для Украины «можно считать закрытым», потому что с середины декабря начнется традиционное «рождественское затишье в Европе».

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Теги
Украина Польша автоперевозки КПП забастовка

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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