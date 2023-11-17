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Песков предрек отношение россиян к тем, кто «разинул рот» после отъезда

Песков: россияне вряд ли примут обратно тех, кто уехал и порочил Россию

Россияне вряд ли смогут принять обратно тех, кто после отъезда из страны «разинул рот» и «стал ругать свою родину» или тем более начал поддерживать вооруженные силы Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью студенческому каналу «МГИМО 360».

Представитель Кремля отметил, что среди покинувших Россию после начала военной операции на Украине есть много запутавшихся и испугавшихся. «Кто-то уехал из страны и стал ругать свою родину, порочить свою родину. Вот этим людям вернуться будет очень сложно», — считает он.

Песков подчеркнул, что «родина у всех одна» и «всегда открыта для всех, кроме врагов». По его мнению, тем, что за границей начал пытаться помогать армии Украины, «будет невозможно вернуться в Россию» — «люди их не примут».

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Дмитрий Песков

Представитель Кремля считает, что россияне «всегда примут тех, кто запутался». Но тем, кто «разинул рот на свою страну», будет очень сложно «объясниться перед людьми, которые живут у нас». «Это будет большая проблема для них», — заключил он.

В середине октября Песков высказал мнение, что России «не по пути» с теми, кто покинул страну и «занял ярко выраженную антироссийскую позицию, встал на сторону киевского режима». Однако «невиновные граждане» могут свободно выбирать место жительства и в любой момент вернуться на родину, «она всегда их ждет», добавил пресс-секретарь. 

Президент России Владимир Путин позже подчеркнул, что уехавшие из страны россияне имеют право вернуться, но если они нарушили закон, то должны за это ответить.

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Дмитрий Песков уехавшие россияне Родина
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