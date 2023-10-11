Володин предложил отправлять релокантов на рудники вместо Магадана

Володин: недружественных релокантов нужно отправлять на рудники, а не в Магадан

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

«Недружественных релокантов», вернувшихся в Россию, нужно отправлять на рудники в холодных регионах, а не в Магадан, заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Видео со словами спикера опубликовала у себя в телеграм-канале депутат Роза Чемерис.

По словам Володина, в Магадане «не ждут предателей нашей страны, жители области видят в этом угрозу и оскорбления». Поэтому спикер нижней палаты предложил скорректировать свое же предложение и выбрать другое место.

«Но это не Магадан. Магадан — территория развития. Это скорее всего, как предложил депутат Николай Харитонов, должны быть рудники, и территорию надо посмотреть там, где у нас погода более постоянная, чтобы там не было лета», — сказал Володин.

Володин также заявил, что релоканты, выступавшие с заявлениями против России, после возвращения должны нести ответственность по уголовной статье о государственной измене.

Спикер Госдумы накануне предложил отправлять в Магадан тех, кто уехал из России, поддержав Украину, а затем вернулся на родину. Магаданский губернатор Носов в ответ на это предложение заявил, что Колыма не примет предателей и релокантов.

Ситуацию прокомментировал и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что Володин говорил о тех, кто занял «ярко выраженную антироссийскую позицию, встал на сторону киевского режима». С этими людьми, по словам Пескова, России «не по пути». Однако «невиновные граждане» могут свободно выбирать место жительства и в любой момент вернуться на родину, сказал пресс-секретарь президента.

Володин не впервые высказывается против граждан, уехавших из России после начала военной операции на Украине. В частности, в январе он выступил с инициативой о конфискации имущества таких россиян.