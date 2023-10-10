Володин пообещал Магадан недружественным России релокантам

Володин посоветовал критиковавшим Россию релокантам понять, что тут их не ждут

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Уехавших из России и поддержавших Украину россиян по возвращении ждет Магадан, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин во время пленарного заседания нижней палаты парламента.

«Тот, кто уехал из страны и совершил подлые поступки, радуясь выстрелам по территории Российской Федерации, желая победы нацистскому кровавому киевскому режиму, он должен осознавать, что здесь его не только не ждут, но, если он приедет сюда, Магадан ему обеспечен», — сказал он.

Володин также призвал к честности перед россиянами, которые воюют и «погибают за свою страну». По словам председателя Думы, России не нужны граждане, которые вернулись в страну после того, как были «выдворены» из-за границы.

Депутаты должны принять меры, чтобы такие релоканты не смогли вернуться в Россию, добавил Володин.

«Пускай там сидят», — сказал он. По мнению спикера Госдумы, такие граждане должны «надеть форму и защитить ту страну, которую они выбрали для себя родиной».

В июне 2023 года Володин призвал уехавших россиян вернуться, пока такая возможность есть. Тогда он заявил, что скоро у выехавших из России граждан появятся проблемы из-за «истерии, которая нагнетается в Западной Европе». Володин заявил также, что чешский президент Петр Павел «предложил проживающих за границей граждан России отправить в концлагеря».