Первые магазины Desport откроются на месте Decathlon в конце ноября

Минпромторг: магазины Desport откроются на месте Decathlon до начала декабря

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Первые магазины спортивных товаров Desport откроются на месте точек ушедшей французской сети Decathlon в конце ноября — в начале декабря, рассказал ТАСС замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

«Desport намерен открыть свои спортивные магазины в последнюю неделю ноября — в начале декабря. Первые магазины откроются в Москве и Санкт-Петербурге, а затем и в других городах России», — отметил Евтухов.

По словам замглавы Минпромторга, всего до конца года Desport планирует постепенно открыть около 30 магазинов.

25 января французский ретейлер Decathlon начал поиск покупателя на свои активы в России. Стоимость российского подразделения компании, владеющего 28 объектами, оценивалась в 10–15 млрд руб. В июле Евтухов сообщил, что правительственная комиссия по иностранным инвестициям одобрила сделку по продаже активов компании АРМ — эта же компания владеет франшизой Mango.

31 октября АРМ рассказала, что на месте ушедшего Decathlon откроется новая сеть спортивных магазинов Desport. В компании уточнили, что ассортимент будет формироваться по мере поступления товаров.

Новый владелец Decathlon пообещал открыть 35 магазинов сети и обеспечить около 1,4 тыс. рабочих мест.