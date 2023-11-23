Первые магазины Desport откроются на месте Decathlon в конце ноября
Первые магазины спортивных товаров Desport откроются на месте точек ушедшей французской сети Decathlon в конце ноября — в начале декабря, рассказал ТАСС замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.
«Desport намерен открыть свои спортивные магазины в последнюю неделю ноября — в начале декабря. Первые магазины откроются в Москве и Санкт-Петербурге, а затем и в других городах России», — отметил Евтухов.
По словам замглавы Минпромторга, всего до конца года Desport планирует постепенно открыть около 30 магазинов.
25 января французский ретейлер Decathlon начал поиск покупателя на свои активы в России. Стоимость российского подразделения компании, владеющего 28 объектами, оценивалась в 10–15 млрд руб. В июле Евтухов сообщил, что правительственная комиссия по иностранным инвестициям одобрила сделку по продаже активов компании АРМ — эта же компания владеет франшизой Mango.
31 октября АРМ рассказала, что на месте ушедшего Decathlon откроется новая сеть спортивных магазинов Desport. В компании уточнили, что ассортимент будет формироваться по мере поступления товаров.
Новый владелец Decathlon пообещал открыть 35 магазинов сети и обеспечить около 1,4 тыс. рабочих мест.
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