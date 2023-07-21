Магазины Decathlon купит владелец Mango
Правительственная комиссия по иностранным инвестициям на этой неделе одобрила сделку по продаже российских активов французской сети спортивных товаров Decathlon компании «АРМ», сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.
«Покупатель — российская компания АРМ, которая в том числе занимается продажей модной одежды и владеет франшизой Mango. Эта сделка уже одобрена», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).
Евтухов отметил, что покупатель обязался открыть 35 магазинов сети и обеспечить около 1,4 тыс. рабочих мест. Также в сделку вошел склад Decathlon.
Decathlon в конце марта прошлого года объявила о приостановке работы в России и закрытии магазинов. Компания отметила, что ограничения поставок не позволяют продолжать деятельность в стране.
В январе РБК писал, что ретейлер собирается продать российский бизнес полностью — стоимость подразделения в России, владеющего 28 объектами, оценивалась в 10–15 млрд руб. Аналитики полагали, что французской компании будет сложно продать бизнес целиком.
В мае «Известия» сообщили, что Decathlon нашла покупателя на пять своих магазинов в нескольких регионах. В Минпромторге после этого заявили, что правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций может запретить ретейлеру продавать свои магазины в России поштучно, чтобы тот не пытался «обойти обязательные условия продажи бизнеса».
Магазины Mango также приостановили работу в России в начале марта прошлого года, а в июне 2022-го испанский ретейлер решил отказаться от прямого присутствия на российском рынке. Как писали El País и La Vanguardia, компания собиралась продать магазины, которые будут работать по франшизе.