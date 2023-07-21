Магазины Decathlon купит владелец Mango

Французский ретейлер Decathlon продаст свои российские активы компании АРМ, которая владеет франшизой Mango после ухода сети из России. Российская компания обязалась открыть 35 магазинов и обеспечить 1,4 тыс. рабочих мест

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Правительственная комиссия по иностранным инвестициям на этой неделе одобрила сделку по продаже российских активов французской сети спортивных товаров Decathlon компании «АРМ», сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

«Покупатель — российская компания АРМ, которая в том числе занимается продажей модной одежды и владеет франшизой Mango. Эта сделка уже одобрена», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Евтухов отметил, что покупатель обязался открыть 35 магазинов сети и обеспечить около 1,4 тыс. рабочих мест. Также в сделку вошел склад Decathlon.

Decathlon в конце марта прошлого года объявила о приостановке работы в России и закрытии магазинов. Компания отметила, что ограничения поставок не позволяют продолжать деятельность в стране.

В январе РБК писал, что ретейлер собирается продать российский бизнес полностью — стоимость подразделения в России, владеющего 28 объектами, оценивалась в 10–15 млрд руб. Аналитики полагали, что французской компании будет сложно продать бизнес целиком.

В мае «Известия» сообщили, что Decathlon нашла покупателя на пять своих магазинов в нескольких регионах. В Минпромторге после этого заявили, что правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций может запретить ретейлеру продавать свои магазины в России поштучно, чтобы тот не пытался «обойти обязательные условия продажи бизнеса».

Магазины Mango также приостановили работу в России в начале марта прошлого года, а в июне 2022-го испанский ретейлер решил отказаться от прямого присутствия на российском рынке. Как писали El País и La Vanguardia, компания собиралась продать магазины, которые будут работать по франшизе.