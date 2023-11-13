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Минпромторг поддержал идею о введении знака качества «Шерсть России»

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Минпромторг поддержал предложение Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации ввести знак «Шерсть России» и уже думает о реализации инициативы, сообщили в ведомстве «Известиям».

Новый знак качества, который планируют ввести, имеет условное обозначение «Шерсть России». Он должен подтверждать наличие шерстяного сырья в готовых изделиях. Согласно планам совета, это снизит объем фальсифицированной продукции на отечественном рынке.

Поводом для такой инициативы, по словам представителей пресс-службы Минпромторга, стали частые случаи обращений о несоответствии заявленного состава продукции реальному.

«Предполагается несколько вариантов проработки обозначенного вопроса: разработка системы добровольной сертификации со стороны производителей или введение национальных стандартов для продукции с шерстью», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Сейчас сертификация шерсти в России носит добровольный характер, но есть другие маркировки, подтверждающие качество товаров. Например, обязательная маркировка в национальной системе «Честный знак». Она действует для целого ряда товаров: в список входят меховые изделия, лекарства, упакованная вода, обувь, табачная продукция, фотоаппараты, автопокрышки, отдельные товары легкой промышленности и молочная продукция. К 2024 году российские власти планируют ввести в стране систему сплошной маркировки товаров, цель которой — борьба с распространением некачественной продукции и контрафакта. Производители товаров, подлежащих маркировке, неоднократно предупреждали о подорожании продукции в связи с этим требованием.

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