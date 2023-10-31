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Покинувший Россию Decathlon заменит сеть магазинов Desport

Владелец Decathlon запустит новую сеть спортивных магазинов Desport
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Покупатель российских активов спортивного ретейлера Decathlon компания АРМ запустит новую сеть спортивных магазинов Desport, рассказали ТАСС в компании.

«Магазины Desport откроют свои двери в декабре этого года, а ассортимент будет формироваться по мере поступления товаров», — сообщил представитель АРМ.

25 января французский ретейлер Decathlon начал поиск покупателя на свои активы в России. Стоимость подразделения, владеющего 28 объектами, оценивалась в 10–15 млрд руб. В июле замглавы Минпромторга Виктор Евтухов сообщил, что правительственная комиссия по иностранным инвестициям одобрила сделку по продаже активов компании АРМ.

В собственности у Decathlon в конце мая было 25 гипермаркетов и один склад. По данным «СПАРК-Интерфакса», еще 16 магазинов находились у российской «дочки» ретейлера «Октоблу» в аренде.

Новый владелец Decathlon пообещал открыть 35 магазинов сети и обеспечить около 1,4 тыс. рабочих мест. АРМ также занимается продажей модной одежды и владеет франшизой Mango. Испанский ретейлер франшизы в июле 2022 года решил отказаться от прямого присутствия на российском рынке.

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Декатлон спорт спорттовары ретейлер
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