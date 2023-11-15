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В Калининградской области предложили ввести штрафы за склонение к аборту

Власти Калининградской области предложили ввести штрафы за склонение к аборту

В региональное заксобрание Калининградской области внесли законопроект «О запрете склонения к искусственному прерыванию беременности» со штрафом до 50 тыс. руб. Проект документа опубликовали на сайте собрания.

Авторы проекта, восемь членов партии «Единая Россия», заявили, что регион стремится к созданию безопасной информационной среды для семьи и детства, которая будет препятствовать распространению «деструктивных идеологий <...>, включая культивирование эгоизма, вседозволенности, безнравственности», и отрицанию ценностей многодетности.

Поправка к законопроекту предлагает штрафовать за склонение к аборту до 50 тыс. руб. для юридических лиц и до 5 тыс. руб. для физических. В документе подчеркнули, что правонарушение будет считаться совершенным «вне зависимости от того, было ли произведено искусственное прерывание беременности».

В России прерывание беременности регулируется законом «Об основах охраны здоровья граждан». Он разрешает аборт по желанию женщины при сроке беременности до 12 недель, а по социальным показаниям (с 2012 года основанием для этого является только изнасилование) — до 22 недель. Прервать беременность вне зависимости от срока можно исключительно по медицинским показаниям.

В 2020 году Росстат зафиксировал 553 тыс. абортов (на каждые 100 родов приходилось 38,8 случая искусственного прерывания беременности). По итогам 2022 года это число сократилось до 506 тыс. По данным Росстата, на частные клиники приходится пятая часть от всех проведенных в стране абортов.

Минздрав Крыма заявил о прекращении абортов в частных клиниках региона
Общество
Фото:Илья Питалев / РИА Новости

В начале августа депутаты государственного собрания Мордовии приняли закон, запрещающий пропаганду абортов на территории региона.

2 ноября в Тверской области ввели штрафы за «склонение к абортам», максимальное наказание за это — штраф до 200 тыс. руб. для юридических лиц.

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Вице-губернатор Курской области Андрей Белостоцкий заявил, что частные клиники региона перестали делать медикаментозные аборты — от этой практики, по его словам, отказались четыре из пяти учреждений, имеющих соответствующую лицензию.

12 ноября патриарх Московский и всея Руси Кирилл поддержал инициативу российских регионов запретить склонение женщин к абортам и призвал принять такой запрет на федеральном уровне. Он добавил, что врачи склоняют женщину сделать аборт в том числе по коммерческим причинам. Патриарх подчеркнул, что принятие закона, запрещающего пропаганду абортов, необходимо для решения демографического кризиса.

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Теги
аборт Калининградская область законопроект реклама абортов
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