В Узбекистане перенесли концерты Арбениной и «Ночных снайперов»

Перенос концертов Дианы Арбениной и «Ночных снайперов» объяснили «невозможностью выполнения технических райдеров». О новых датах концертов оператор пообещал сообщить позднее, заверив, что билеты будут действительны

Диана Арбенина (Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press)

В трех городах Узбекистана отменили запланированные на май концерты Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы». Об этом сообщил билетный оператор iticket.uz в телеграм-канале.

«В связи с невозможностью выполнения технических райдеров концерты Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы» в Ташкенте (17 мая), Самарканде (18 мая), Бухаре (19 мая) будут перенесены», — говорится в сообщении.

О новых датах концертов сообщат позже, оператор заверил, что билеты будут действительны.

РБК обратился за комментарием к представителю Арбениной.

Ранее, 2 мая, Арбенина анонсировала концерт в Ташкенте в СК «Юнусабад» после отмены концертов в России. «Ташкент, помните нашу встречу в 2021-м? Мы 17 мая приедем к вам снова!» — сообщила она.

Тогда же на ее сайте появились даты выступлений в трех городах Узбекистана. По данным на 14:00 мск 16 мая, анонсы концертов убрали. Ближайший концерт Арбениной за рубежом должен состояться 21 мая в Бишкеке, в Киргизии.

В начале апреля ее концерты отменили в Казани, Чебоксарах, Пятигорске, Ульяновске и Тольятти. После этого Арбенина написала в Instagram (владелец соцсети Meta Platforms признана экстремистской и запрещена в России) строчки из песни «Гавань»: «Не бойся и стой на своем».

В прошлом апреле Арбенина выпустила песню «Не молчи» со словами «Ты идешь на чужую войну; И никто у нас не спросил». В том же месяце она рассказала, что не представляет, куда бы могла уехать из России: «Это моя страна, это мой народ, это мой дом. И я отнюдь не первая, кто до этого допер».