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В Бишкеке отменили концерт Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы»

Организатор сообщил об отмене концерта Арбениной и «Ночных снайперов» в Бишкеке
Диана Арбенина
Диана Арбенина (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Концерт певицы Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы», который должен был состояться в столице Киргизии, Бишкеке, отменен. Об этом сообщает издание Kaktus.Media со ссылкой на организаторов.

«С сожалением сообщаем вам об отмене концерта, запланированного на 20 ноября 2023 года во Дворце спорта. На текущий момент компания-организатор не получила дополнительные разрешительные документы от государственных органов», — сказано в сообщении.

Организаторам потребовались дополнительные документы «для обеспечения безопасности из-за проходящих международных саммитов», отметил собеседник издания.

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Диана Арбенина

16 ноября в Бишкеке прошло заседание Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ.

Концерт должен был состояться 20 ноября в 20:00 по местному времени (17:00 мск). Он был частью юбилейного тура группы, приуроченного к ее 30-летию. Мероприятие должно было проходить во Дворце спорта им. Кожомкула.

Как отмечает Kaktus.Media, билеты можно вернуть через сайт билетного оператора.

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РБК обратился за комментарием к концертному директору группы «Ночные снайперы».

Концерт Дианы Арбениной в Бишкеке должен был состояться еще в мае 2023 года, однако артисты перенесли его, так как Арбенина упала с лестницы и получила травму позвоночника.

Выступления Арбениной не раз отменяли и переносили в городах России и других странах. В апреле 2022 года Диана Арбенина выпустила песню «Не молчи» со словами «Ты идешь на чужую войну; И никто у нас не спросил». После этого выступления «Ночных снайперов» отменили в разных городах России. Певица ответила на это словами из собственной песни «Гавань»: «Не бойся и стой на своем».

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Теги
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Диана Арбенина Ночные снайперы Бишкек Киргизия
Диана Арбенина фото

Диана Арбенина

певица

8 июля 1974 года
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