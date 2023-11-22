Захарова заявила о готовности к работе с Финляндией из-за ситуации на границе

МИД заявил о готовности работать с Хельсинки из-за ситуации на границе

Контрольно-пропускной пункт Салла (Фото: Jussi Nukari / imago-images.de / Global Look Press)

Россия готова к работе с Финляндией для решения вопросов, возникших у финской стороны по ситуации на границе. Об этом заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik.

По ее мнению, из-за ситуации на границе финской стороне следовало «дать указания своим пограничникам провести консультации с российскими пограничниками и выложить на стол все озабоченности или претензии финской стороны, по ним пройтись, выработать взаимоприемлемое решение либо получить разъяснение». «Мы готовы к такой работе», — подчеркнула Захарова.

В ночь на 18 ноября Финляндия закрыла несколько пунктов пропуска на границе с Россией: «Иматра», «Ниирале», «Нуйямаа» и «Ваалимаа» (с российской стороны это многосторонние автомобильные пропускные пункты «Торфяновка», «Брусничное», «Светогорск» и «Вяртсиля», которые находятся в Ленинградской области и Карелии). Вскоре был закрыт еще один КПП — «Вартиус» (с российской стороны — «Люття» в Карелии).

Решение финские власти объяснили ростом числа прибывающих людей, запрашивающих убежище. В Хельсинки заявили, что российские власти помогают мигрантам с Ближнего Востока добраться до границы.

В Москве назвали эти обвинения «странными». В Кремле считают, что руководство Финляндии выбрало путь по «сознательному дистанцированию от прежнего доброго уровня характера двусторонних отношений».

Премьер-министр Петтери Орпо допустил, что Финляндия может закрыть все пункты пропуска на границе с Россией. МИД назвал эту идею деструктивной и выражал готовность обсудить озабоченности Хельсинки по поводу сложившейся ситуации.