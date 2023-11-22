МИД заявил о готовности работать с Хельсинки из-за ситуации на границе
Россия готова к работе с Финляндией для решения вопросов, возникших у финской стороны по ситуации на границе. Об этом заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik.
По ее мнению, из-за ситуации на границе финской стороне следовало «дать указания своим пограничникам провести консультации с российскими пограничниками и выложить на стол все озабоченности или претензии финской стороны, по ним пройтись, выработать взаимоприемлемое решение либо получить разъяснение». «Мы готовы к такой работе», — подчеркнула Захарова.
В ночь на 18 ноября Финляндия закрыла несколько пунктов пропуска на границе с Россией: «Иматра», «Ниирале», «Нуйямаа» и «Ваалимаа» (с российской стороны это многосторонние автомобильные пропускные пункты «Торфяновка», «Брусничное», «Светогорск» и «Вяртсиля», которые находятся в Ленинградской области и Карелии). Вскоре был закрыт еще один КПП — «Вартиус» (с российской стороны — «Люття» в Карелии).
Решение финские власти объяснили ростом числа прибывающих людей, запрашивающих убежище. В Хельсинки заявили, что российские власти помогают мигрантам с Ближнего Востока добраться до границы.
В Москве назвали эти обвинения «странными». В Кремле считают, что руководство Финляндии выбрало путь по «сознательному дистанцированию от прежнего доброго уровня характера двусторонних отношений».
Премьер-министр Петтери Орпо допустил, что Финляндия может закрыть все пункты пропуска на границе с Россией. МИД назвал эту идею деструктивной и выражал готовность обсудить озабоченности Хельсинки по поводу сложившейся ситуации.
Бизнес-миссии онлайн. Новые возможности для поиска поставщиков за рубежом
Как секьюритизация помогает российскому бизнесу и инвесторам в эпоху перемен
Действия и последствия. Как бизнес использует поведенческий подход в разработке цифровых продуктов
Дайджест актуальных глобальных трендов: «умные» города, роботизация и прикладной ИИ
Квантовая суперпозиция: какие возможности для бизнеса открывают квантовые технологии
Брокерский счёт не роскошь, а средство управления корпоративной ликвидностью
Навигаторы по цифровым решениям
Гостиничный бизнес: на какую господдержку можно рассчитывать в 2023 году
Как российские регионы будут проходить цифровую трансформацию
Дайджест актуальных цифровых трендов. Двойники заводов и аэропортов, коллаборация с роботами