Минюст Финляндии отклонил идею ужесточить контроль на границе с Россией

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Вице-канцлер юстиции Финляндии Микко Пуумалайнен отклонил предложение правительства страны по ужесточению мер на границе с Россией, так как эти меры не гарантировали бы возможность попросить об убежище — такое право закреплено в законодательстве, сообщает Yle.

Телеканал отмечает, что содержание предложения МВД страны, которое отверг Пуумалайнен, неизвестно, но чиновник заявил, что оно не включает гарантий сохранения подлинной возможности обращения за международной защитой в форме убежища согласно законам — Конституции Финляндии, законодательстве ЕС, Европейской конвенции по правам человека и др.

С 18 ноября Хельсинки закрыли четыре погранперехода на границе с Россией: «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматра» и «Нииралаа». C российской стороны это многосторонние автомобильные пропускные пункты «Торфяновка», «Брусничное», «Светогорск» и «Вяртсиля», которые находятся в Ленинградской области и Карелии. Через день был закрыт еще один, «Вартиус» (с российской стороны — Люття в Карелии). Они не будут работать как минимум до февраля.

В МИД России действия финской стороны сочли провокационными и направленными на обострение двусторонних отношений. Там подчеркнули, что они нарушают права и интересы жителей обеих стран.

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