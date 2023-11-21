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Политика ,  
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Минюст Финляндии отклонил идею ужесточить контроль на границе с Россией

Фото: Jussi Nukari / Lehtikuva / Reuters
Фото: Jussi Nukari / Lehtikuva / Reuters

Вице-канцлер юстиции Финляндии Микко Пуумалайнен отклонил предложение правительства страны по ужесточению мер на границе с Россией, так как эти меры не гарантировали бы возможность попросить об убежище — такое право закреплено в законодательстве, сообщает Yle.

Телеканал отмечает, что содержание предложения МВД страны, которое отверг Пуумалайнен, неизвестно, но чиновник заявил, что оно не включает гарантий сохранения подлинной возможности обращения за международной защитой в форме убежища согласно законам — Конституции Финляндии, законодательстве ЕС, Европейской конвенции по правам человека и др.

С 18 ноября Хельсинки закрыли четыре погранперехода на границе с Россией: «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматра» и «Нииралаа». C российской стороны это многосторонние автомобильные пропускные пункты «Торфяновка», «Брусничное», «Светогорск» и «Вяртсиля», которые находятся в Ленинградской области и Карелии. Через день был закрыт еще один, «Вартиус» (с российской стороны — Люття в Карелии). Они не будут работать как минимум до февраля.

В МИД России действия финской стороны сочли провокационными и направленными на обострение двусторонних отношений. Там подчеркнули, что они нарушают права и интересы жителей обеих стран.

Материал дополняется.

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Теги
Финляндия пограничный контроль

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

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Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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