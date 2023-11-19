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Власти Финляндии закрыли еще один КПП на границе с Россией

Власти Финляндии закрыли на ночь КПП «Вартиус» на границе с Россией

Власти Финляндии закрыли на ночь еще один, пятый по счету, контрольно-пропускной пункт на границе с Россией, сообщает Yle.

Речь идет о погранпункте Вартиус. Он был закрыт в 18:19 по местному времени из-за перегруженности. За субботу туда прибыли 67 просителей убежища.

Вартиус находится в 900 км (около 11 часов на машине) от закрытого накануне пункта Ниирала и является ближайшим к нему.

18 ноября на границе с Россией перестали работать четыре КПП: «Иматра», «Ниирале», «Нуйямаа», «Ваалимаа». В пятницу туда приехали 220 просителей убежища.

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