На границе с Эстонией вернули в Россию группу просителей убежища. Видео

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Десять граждан Сирии и одного египтянина, которые просят о политическом убежище, не пустили в Эстонию на российско-эстонской границе и попросили «вернуться в Россию», сообщает «ЛенТВ24».

В руках у мужчин были самодельные плакаты с личными данными. Мигранты попытались пройти через КПП, но их не пропустили эстонские пограничники. Один из просителей убежища встал на колени, прося о помощи, однако его все равно не впустили. После этого мигрантам пришлось вернуться в Санкт-Петербург на автобусе.

Как уточнил «ЛенТВ24», теперь они попытаются пересечь границу с Финляндией в Карелии.

16 ноября Финляндия решила на три месяца — до середины февраля 2024 года — закрыть четыре из девяти погранпереходов на границе с Россией из-за наплыва мигрантов из третьих стран — Ирака, Сомали и других. В Финляндии считают, что российская сторона использует мигрантов для давления: они приезжают просить убежища к КПП даже на велосипедах.

После этого погранслужба Эстонии подготовила заграждения «зубы дракона» для установки на границе с Россией. Их поставят, если эстонские власти вслед за Финляндией решат ограничить въезд из России для сдерживания нелегальной миграции.

МИД России оценил обвинения в специальной отправке беженцев к границе Финляндии как «очень странные» и пообещал проанализировать ситуацию с закрытием погранпереходов.