Антонов назвал успокоительной пилюлей новый пакет помощи США Украине

Очередной пакет военной помощи, который США выделили Украине — это успокоительная пилюля для Киева, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его слова приводит пресс-служба посольства в телеграм-канале.

Накануне координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил на брифинге в Белом доме, что глава Пентагона Ллойд Остин объявил о новом пакете помощи Украине во время визита в Киев.

«Сообщение об очередной американской оружейной поставке режиму — не что иное, как успокоительная пилюля, приготовленная для [президента Украины Владимира] Зеленского заокеанскими «благодетелями», — прокомментировал выделение помощи Антонов. Зеленский ранее заявлял, что без поддержки Запада украинские войска начнут отступать.

Новый пакет помощи, выделенный США Украине, оценивается в $100 млн. В него вошли зенитные ракеты Stinger, одна реактивная система залпового огня (РСЗО) HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм, патроны, ракетные комплексы TOW с оптическим наведением, противотанковые комплексы Javelin и AT-4, зимнее снаряжение, запчасти и вспомогательное оборудование.

США выделили Украине 51-й пакет военной помощи с августа 2021 года, отмечается в заявлении Пентагона. Помощь предоставили по программе Presidential Drawdown Authority (PDA, президентские поручения по сокращению) из средств, выявленных ранее в результате переоценки. Программа используется для оперативного предоставления военной помощи из запасов Пентагона.

С начала октября во временный бюджет США (согласован до середины января 2024 года) не заложены средства на помощь Украине. Пакеты для Киева финансируются за счет средств, выявленных в результате переоценки внутри Пентагона (в августе эта сумма по линии PDA составляла $6 млрд).

Российские власти осуждают поставки вооружений на Украину. В Кремле подчеркивают, что это не помешает достичь целей спецоперации и лишь затянет конфликт.