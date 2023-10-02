США заморозили долгосрочные контракты в рамках программ помощи Украине

У Вашингтона остались средства только на краткосрочную поддержку Киева, долгосрочные контракты пока приостановлены, сообщил Госдеп. До середины ноября в бюджете США не заложено денег на помощь Украине

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США приостановили финансирование контрактов по долгосрочным программам помощи Украине из-за невыделения средств на это конгрессом, сообщил на брифинге представитель Госдепартамента Мэттью Миллер. Трансляция шла на YouTube.

«Я скажу, что у нас есть некоторые оставшиеся [средства в рамках программы] Drawdown Authority, которые мы можем использовать для оказания помощи Украине в области безопасности в краткосрочной перспективе. Кстати, в ближайшие дни у нас будет еще один пакет. Финансирование [в рамках программы] USAI было приостановлено, финансирование FMF было приостановлено, то есть тех контрактных программ, которые позволяют нам поддерживать Украину в долгосрочной перспективе», — сообщил Миллер.

Американские программы помощи Украине: Presidential Drawdown Authority (PDA, президентские поручения по сокращению) используется для оперативного предоставления военной помощи из запасов Пентагона.

Ukraine Security Assistance Initiative (USAI, «Инициатива содействия безопасности Украины») и Foreign Military Financing (FMF, «Иностранное военное финансирование») — обе программы предполагают оплату обучения военных, оборудования и консультаций для повышения обороноспособности Украины.

Он отметил, что без «дальнейших действий со стороны конгресса» продолжить эту работу нельзя, поэтому Госдеп призывает законодательный орган выделить финансирование на поддержку Украины в краткосрочной и долгосрочной перспективе и дать возможность пополнить истощенные запасы Пентагона.

1 октября президент США Джо Байден после согласования конгрессом утвердил проект продления финансирования правительства страны на 45 дней без выделения средств на помощь Украине. Таким образом, Соединенные Штаты смогли избежать шатдауна — приостановления работы госорганов из-за несогласования бюджета. Финансирование поддержки Киева исключили по предложению республиканцев, поэтому Байден призвал их в дальнейшем не отказываться от помощи Украине.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что это «временное явление» и Вашингтон останется вовлеченным в конфликт Украины и России.