Байден помиловал индеек Свободу и Колокола. Видео
Президент США Джо Байден помиловал индеек Свободу и Колокола по случаю ко Дню благодарения, сообщает CBS News.
Церемония помилования индейки в этом году пришлась на 81-й день рождения Байдена.
Американские лидеры ежегодно участвуют в церемонии помилования индейки с 1989 года, когда президент Джордж Буш-старший впервые официально помиловал птицу, послушав пикетирующих активистов за права животных.
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