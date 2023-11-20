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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Общество ,  
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Байден помиловал индеек Свободу и Колокола. Видео

Байден помиловал индеек Свободу и Колокола

Байден помиловал индеек Свободу и Колокола. Видео
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Президент США Джо Байден помиловал индеек Свободу и Колокола по случаю ко Дню благодарения, сообщает CBS News.

Церемония помилования индейки в этом году пришлась на 81-й день рождения Байдена.

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Политика
Фото:Kevin Lamarque / Reuters

Американские лидеры ежегодно участвуют в церемонии помилования индейки с 1989 года, когда президент Джордж Буш-старший впервые официально помиловал птицу, послушав пикетирующих активистов за права животных.

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Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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