 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
0 

Опрос NBC показал спад рейтинга Байдена до минимума за президентский срок

NBC: рейтинг Байдена на фоне войны в Израиле упал до рекордного минимума
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Выборы президента США
Деятельность Байдена на посту президента одобряют 40% респондентов, не одобряют — 57%. Этот минимум и максимум соответственно с момента его прихода к власти. Основная причина падения рейтинга — политика в отношении войны в Израиле
Фото: Kevin Lamarque / Reuters
Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Рейтинг одобрения политики президента США Джо Байдена, который составляет телеканал NBC на основе своего национального опроса, упал до 40%. Это минимум с 2021 года, когда Байден вступил в должность.

Не одобряют работу главы государства 57% опрошенных, это рекордно высокий уровень неодобрения с момента его прихода на пост президента.

По архивным данным, которые приводит телеканал, самый высокий уровень одобрения деятельности Байдена был с 1 апреля 2021-го — 51% (неодобрение — 43%). В августе 2021-го оба показателя были примерно 50 на 50, с того момента уровень неодобрения стабильно превышает уровень одобрения.

Основная причина неодобрения на данный момент — политика президента в отношении войны Израиля и ХАМАС. Серьезно просела поддержка Байдена среди молодых людей (18–34): если в сентябре она была на уровне 46%, то сейчас — 31% (общий уровень одобрения в сентябре — 41%).

«Джо Байден находится на уникально «низком» этапе своего президентства, и в значительной мере, особенно среди его сторонников, это связано с тем, как американцы оценивают его внешнюю политику», — сказал социолог Джефф Хорвитт из Hart Research Associates (демократ), который участвовал в проведении опроса.

Другой организатор опроса, Билл Макинтурфф из Public Opinion Strategies (республиканец), отметил, что не может вспомнить другой случай, когда бы события на международной арене, в которых не участвуют американские войска, так изменили политический ландшафт США. По его словам, результаты опроса «ошеломляют» тем, какое влияние на мнение о Байдене оказывает война на Ближнем Востоке.

Почему Трамп обогнал Байдена в предвыборных опросах
Политика
Дональд Трамп (слева) и Джо Байден

Программа развития РБК Pro Успешные переговоры: новый навык

Байден пока теряет позиции и в предвыборных опросах. Согласно опросу, который проводил CNN в конце октября — начале ноября, за Байдена готовы проголосовать 45% зарегистрированных избирателей, за его соперника, республиканца Дональда Трампа, — 49%. Опрос также показал, что большинство американцев негативно относятся как к Трампу, так и к Байдену: 61% респондентов считают действующего президента проблемой, о Трампе так высказались 58% опрошенных.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Джо Байден рейтинг доверия США Дональд Трамп
Материалы по теме
Рейтинг неодобрения Байдена стал самым высоким за время его президентства
Политика
Почему Трамп обогнал Байдена в предвыборных опросах
Политика
Axios узнал о разногласиях в предвыборной команде Байдена из-за Израиля
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 18 ноября
EUR ЦБ: 96,77 (+0,18) Инвестиции, 17 ноя, 16:29 Курс доллара на 18 ноября
USD ЦБ: 89,12 (+0,18) Инвестиции, 17 ноя, 16:29
Егор Крид подал иск к Мизулиной и Лиге безопасного интернета Общество, 21:17
Сапольски, импринтинг и окружение: зачем общаться с незнакомцами 21:07
Часть эвакуированных из Палестины россиян разместят в Калужской области Политика, 21:07
Приток Амазонки стал высыхать из-за Эль-Ниньо. Видео Общество, 21:00
В Финляндии прошли митинги против закрытия границы с Россией Политика, 20:58
Лайнер Sunexpress вылетел из Парижа без 30 пассажиров Общество, 20:49
Новое поколение рулит: чем отличаются последние модели LADA Vesta РБК и LADA, 20:36
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Опрос NBC показал спад рейтинга Байдена до минимума за президентский срок Политика, 20:34
Что такое эйджизм и как не допускать его на работе РБК и МТС, 20:12
Число жертв урагана в Кемеровской области выросло до трех Общество, 20:01
В Первой лиге вратарь не смог принять мяч и забил в свои ворота. Видео Спорт, 19:58
Генетика, пол, стресс: главные мифы об облысении РБК и Nourkrin, 19:39
«Авангард» выиграл девятый матч подряд в КХЛ Спорт, 19:37
Старовойт сообщил об обстреле села Николаево-Дарьино в Курской области Политика, 19:24