В США допустили существенную задержку поставок F-16 на Тайвань

Истребитель F-16 (Фото: Ezra Acayan / Getty Images)

Два десятка законодателей-республиканцев выразили опасения, что поставки истребителей F-16 на Тайвань могут существенно задержаться, сообщает Bloomberg.

В письме министру военно-воздушных сил США Фрэнку Кендаллу они заявили, что высоко оценивают усилия администрации президента страны Джо Байдена по ускорению поставок. Несмотря на это, программы передачи истребителей подвергаются «высокому риску» задержек, говорится в письме.

Республиканцы обеспокоены тем, что выполнение программы модернизации истребителей, которые уже находятся на Тайване, задерживается почти на три года. Помимо этого, поставку новых самолетов отложили «более чем на 15 месяцев из-за сложностей разработки программного обеспечения».

В последние недели обеспокоенность законодателей усугубилась вопросами о том, позволят ли конкурирующие военные обязательства США перед Украиной, Израилем и Тайванем одновременно разрешить несколько конфликтов.

«Мы не можем позволить себе слишком много обещать и не выполнять своих обязательств перед нашими ближайшими друзьями», — говорится в письме. Законодатели призвали «сосредоточиться на доставке военной помощи», обещанной Тайваню, в ответ на рост проблем региональной безопасности по всему миру.

Законодатели призвали Кендалла представить к 18 декабря отчет с подробным описанием статуса планов по завершению программы модернизации 141 истребителя F-16 и поставке 66 новых самолетов.

Предполагаемый срок полного завершения сделки теперь перенесен на 2026–2027 годы вместо первоначально запланированных 2025–2026 годов, отметили авторы письма.

В ноябре глава Совета национальной безопасности Тайваня Веллингтон Ку заявил, что Китай вряд ли сможет осуществить военное вторжение на остров в ближайшие несколько лет. «Если Китаю нужно будет провести десантные операции, чтобы захватить Тайвань, я не думаю, что он будет иметь такие возможности к 2027 году», — отметил Ку.

Председатель КНР Си Цзиньпин в середине октября 2022 года заявил о необходимости модернизировать Народно-освободительную армию Китая (НОАК) и превратить ее в армию «мирового класса» к 2027 году. Он также заявил о решимости противостоять сепаратизму Тайваня. По его словам, в Пекине стремятся к «мирному воссоединению» с островом, но не исключают, что придется прибегнуть к силе и «принять все необходимые меры».

В сентябре 2022 года замдиректора ЦРУ Дэвид Коэн заявил, что Си Цзиньпин поручил своим военным к 2027 году подготовиться к установлению военного контроля над Тайванем. При этом американская разведка не считает, что руководство Китая приняло окончательное решение по этому вопросу, сказал Коэн.