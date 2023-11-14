В Совбезе Тайваня исключили нападение Китая на остров в ближайшие несколько лет

На Тайване исключили нападение Китая на остров в ближайшие несколько лет

Фигура гоминьдановского солдата на переднем плане, на заднем плане китайский город Сямынь (Фото: An Rong Xu / Getty Images)

Китай вряд ли сможет осуществить военное вторжение на Тайвань в ближайшие несколько лет, заявил глава Совета национальной безопасности острова Веллингтон Ку.

«Я не думаю, что это произойдет в ближайшем будущем или, по крайней мере, в течение одного-двух лет. Если Китаю нужно будет провести десантные операции, чтобы захватить Тайвань, я не думаю, что он будет иметь такие возможности к 2027 году», — сказал Ку на брифинге (цитата по Bloomberg).

Глава тайваньского Совбеза добавил, что на острове не видят признаков подготовки Китая к вторжению. Он добавил, что Тайвань будет использовать различное оружие, в том числе противокорабельные ракеты, реактивные системы залпового огня HIMARS, беспилотники и противотанковые ракетные комплексы Javelin, чтобы усложнить китайской армии высадку на остров.

Председатель КНР Си Цзиньпин в середине октября 2022 года заявил о необходимости модернизировать Народно-освободительную армию Китая (НОАК) и превратить ее в армию «мирового класса» к 2027 году. Он объявил, что Пекин углубит реформу в области военного образования, модернизирует систему подготовки военнослужащих, военное право, укрепит вооруженные силы и внедрит новые технологии.

Си Цзиньпин также заявил о решимости противостоять сепаратизму Тайваня. Он отметил, что в Пекине стремятся к «мирному воссоединению» с островом, но не исключают, что придется прибегнуть к силе и «принять все необходимые меры».

В сентябре 2022 года замдиректора ЦРУ Дэвид Коэн заявил, что Си Цзиньпин поручил своим военным к 2027 году подготовиться к установлению военного контроля над Тайванем. При этом американская разведка не считает, что руководство Китая приняло окончательное решение по этому вопросу, сказал Коэн.