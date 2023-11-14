 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

На Тайване исключили нападение Китая на остров в ближайшие несколько лет

В Совбезе Тайваня исключили нападение Китая на остров в ближайшие несколько лет
Фигура&nbsp;гоминьдановского&nbsp;солдата&nbsp;на переднем плане, на заднем плане&nbsp;китайский город Сямынь
Фигура гоминьдановского солдата на переднем плане, на заднем плане китайский город Сямынь (Фото: An Rong Xu / Getty Images)

Китай вряд ли сможет осуществить военное вторжение на Тайвань в ближайшие несколько лет, заявил глава Совета национальной безопасности острова Веллингтон Ку.

«Я не думаю, что это произойдет в ближайшем будущем или, по крайней мере, в течение одного-двух лет. Если Китаю нужно будет провести десантные операции, чтобы захватить Тайвань, я не думаю, что он будет иметь такие возможности к 2027 году», — сказал Ку на брифинге (цитата по Bloomberg).

Глава тайваньского Совбеза добавил, что на острове не видят признаков подготовки Китая к вторжению. Он добавил, что Тайвань будет использовать различное оружие, в том числе противокорабельные ракеты, реактивные системы залпового огня HIMARS, беспилотники и противотанковые ракетные комплексы Javelin, чтобы усложнить китайской армии высадку на остров.

В ЦРУ заявили, что КНР сомневается в успехе возможной операции на Тайване
Политика
Фото:Annabelle Chih / Getty Images

Председатель КНР Си Цзиньпин в середине октября 2022 года заявил о необходимости модернизировать Народно-освободительную армию Китая (НОАК) и превратить ее в армию «мирового класса» к 2027 году. Он объявил, что Пекин углубит реформу в области военного образования, модернизирует систему подготовки военнослужащих, военное право, укрепит вооруженные силы и внедрит новые технологии.

Си Цзиньпин также заявил о решимости противостоять сепаратизму Тайваня. Он отметил, что в Пекине стремятся к «мирному воссоединению» с островом, но не исключают, что придется прибегнуть к силе и «принять все необходимые меры».

В сентябре 2022 года замдиректора ЦРУ Дэвид Коэн заявил, что Си Цзиньпин поручил своим военным к 2027 году подготовиться к установлению военного контроля над Тайванем. При этом американская разведка не считает, что руководство Китая приняло окончательное решение по этому вопросу, сказал Коэн.

Программа развития РБК Pro Лидерство: первый навык
РБК 30 лет в бизнесе

Драйверы экономики

Бизнес-карта против бумажного документооборота

Узнать подробнее

Онлайн-сервисы для бизнеса
 

Узнать подробнее

Как развивалось онлайн-кредитование в России
 

Узнать подробнее

Добро пожаловать в другой мир
 

Узнать подробнее

Чем полезен сервис «Бизнес-старт» Сбера
 

Узнать подробнее

Реклама, ПАО "Сбербанк"

Теги
Китай Тайвань Совет безопасности Си Цзиньпин
Материалы по теме
Си Цзиньпин заявил о решимости КНР противостоять сепаратизму Тайваня
Политика
Си Цзиньпин призвал создать армию «мирового класса» к 2027 году
Политика
В ЦРУ сообщили о планах КНР подготовиться к захвату Тайваня к 2027 году
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 15 ноября
EUR ЦБ: 97,78 (-0,75) Инвестиции, 16:25 Курс доллара на 15 ноября
USD ЦБ: 91,26 (-0,86) Инвестиции, 16:25
Чемпион Италии «Наполи» сменил главного тренера Спорт, 18:28
Reuters сообщил о планах Yandex N. V. продать все российские активы Бизнес, 18:26
Как за 10 лет изменилась экологическая обстановка в столице РБК и ДПиООС, 18:23
«Левые» в бундестаге решили распустить свою фракцию Политика, 18:19
Вперед, в будущее: Башкортостан показал свой потенциал на форуме «Россия» Отрасли, 18:14
Болеет 10% мира: как защититься от гриппа и как он влияет на организм РБК и Медсинтез, 18:13
Кремль перенес совещание Путина о подготовке ТЭКа к зиме Экономика, 18:08
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
ESPN назвал четырех россиян кандидатами на введение в Зал хоккейной славы Спорт, 18:06
Ключ к общению: зачем нужен социальный капитал и как его заработать РБК и ЖК SOUL, 18:01
Почему страхование играет важную роль при выходе на новые рынки сбыта РБК+, 17:56
Почему выросла недвижимость на горнолыжных склонах и в теплых странах РБК и Ингосстрах, 17:53
Госдума приняла законопроект о повышении пенсий военным в 2024 году Политика, 17:44
Как космос помогает автомобилям стать технологически совершенней РБК и Geely, 17:42
Умер один из основателей группы «Алиса» Андрей Шаталин Общество, 17:41