Си Цзиньпин призвал США отказаться от санкций и поставок оружия Тайваню

Си Цзиньпин призвал к укреплению сотрудничества двух стран и отказу от провоцирования конфликтов. Байден также обсуждал с ним Ближний Восток, искусственный интеллект и ядерные вопросы

Си Цзиньпин и Джо Байден на прогулке после переговоров (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

США должны поддержать мирное воссоединение Китая и Тайваня и отказаться от мер экспортного контроля, заявил китайский лидер Си Цзиньпин в ходе встречи с американским президентом Джо Байденом в Сан-Франциско, передает «Синьхуа».

«США постоянно принимают меры против Китая в виде экспортного контроля, инвестиционных ограничений и односторонних санкций, что наносит серьезный ущерб законным интересам Китая. <...> Мы надеемся, что американская сторона серьезно отнесется к озабоченности Китая, примет меры, снимет односторонние санкции и обеспечит справедливую и недискриминационную среду для китайских компаний», — заявил Си.

Он также призвал Вашингтон отказаться от поддержки «независимости Тайваня» и прекратить поставки вооружений на остров. Его воссоединение с КНР Си назвал «неизбежным».

В целом китайский лидер выступил за укрепление сотрудничества, совместное решение глобальных проблем, отказ от провоцирования конфликтных ситуаций, расширение диалога. «У Китая нет плана превзойти или заменить США, и у США не должно быть никаких планов по подавлению и сдерживанию Китая», — подчеркнул Си.

Байден на пресс-конференции после переговоров сказал, что они оказались «одними из самых конструктивных и продуктивных» из тех, что были между лидерами. По словам президента, его ответственность — сделать отношения с Китаем рациональными и не допустить конфликта между державами, а также найти взаимные интересы. Он отметил, что договорился с Си о восстановлении связи между военными и совместной работе над искусственным интеллектом.

Как передает CNN со ссылкой на источник, Байден на встрече призвал китайского коллегу уважать проведение выборов на Тайване в январе и подтвердил позицию США приверженности стабильности в регионе. Американские чиновники после переговоров пришли к выводу, что Китай не готовит массированное вторжение на остров.

Говоря об экономических ограничениях против КНР, Байден заявил, что США не собираются предоставлять Китаю технологии, которые могут быть использованы против него в военном отношении, рассказал собеседник CNN.

По данным телеканала, лидеры также обсуждали Ближний Восток. В частности, Байден попросил Си повлиять на Иран, чтобы не допустить эскалации конфликта Израиля и ХАМАС. Глава китайского МИДа Ван И сказал, что этот вопрос уже обсуждался с Тегераном.

Собеседник CNN назвал переговоры «очень прямыми» и более дискуссионными по сравнению с встречей лидеров год назад. Как отметил собеседник телеканала, не весь диалог был напряженным. Так, в один момент Байден поздравил супругу Си, Пэн Лиюань, с наступающим днем рождения (он будет 20 ноября — в тот же день, что и у Байдена). На это китайский лидер ответил, что он так много работал, что забыл об этом.