МЧС доставило 27 т гуманитарной помощи для жителей сектора Газа
Самолет Ил-76 МЧС России с 27 т гуманитарной помощи прибыл в аэропорт города Эль-Ариш, сообщили в пресс-службе ведомства. Это седьмая партия гуманитарной помощи для жителей Газы.
«Борт МЧС России с гуманитарной помощью прибыл в аэропорт города Эль-Ариш. Ведомственным самолетом Ил-76 доставлено 27 т гуманитарного груза для населения сектора Газа», — говорится в сообщении.
Гуманитарную помощь передали представителям Египетского общества Красного полумесяца, которые потом отправят ее в сектор Газа.
Доставка гуманитарной помощи организована по указанию президента России Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова. В состав груза входят продукты питания, лекарственные препараты и перевязочные материалы. Самолет вылетел из Махачкалы.
В октябре авиация МЧС России направила в сектор Газа 27 т продуктов питания, в том же месяце — еще 30 т. В ноябре два самолета Ил-76 с гуманитарной помощью прилетели из аэропорта Жуковский, чтобы передать 28 т гуманитарной помощи. В общей сложности МЧС передало региону свыше 200 т груза.
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