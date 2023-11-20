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Политика ,  
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МЧС доставило 27 т гуманитарной помощи для жителей сектора Газа

Фото: МЧС России по Республике Дагестан
Фото: МЧС России по Республике Дагестан

Самолет Ил-76 МЧС России с 27 т гуманитарной помощи прибыл в аэропорт города Эль-Ариш, сообщили в пресс-службе ведомства. Это седьмая партия гуманитарной помощи для жителей Газы.

«Борт МЧС России с гуманитарной помощью прибыл в аэропорт города Эль-Ариш. Ведомственным самолетом Ил-76 доставлено 27 т гуманитарного груза для населения сектора Газа», — говорится в сообщении.

Гуманитарную помощь передали представителям Египетского общества Красного полумесяца, которые потом отправят ее в сектор Газа.

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Доставка гуманитарной помощи организована по указанию президента России Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова. В состав груза входят продукты питания, лекарственные препараты и перевязочные материалы. Самолет вылетел из Махачкалы.

В октябре авиация МЧС России направила в сектор Газа 27 т продуктов питания, в том же месяце — еще 30 т. В ноябре два самолета Ил-76 с гуманитарной помощью прилетели из аэропорта Жуковский, чтобы передать 28 т гуманитарной помощи. В общей сложности МЧС передало региону свыше 200 т груза.

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Теги
сектор Газа МЧС гуманитарный груз
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