 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Палестино-израильский конфликт ,  
0 

Спецборт МЧС с 30 т гуманитарной помощи для жителей Газы вылетел в Египет

МЧС: спецборт с 30 т гуманитарной помощи для жителей Газы вылетел в Египет
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023

Спецборт МЧС Ил-76 с 30 т гуманитарной помощи для жителей сектора Газа вылетел из аэропорта Грозного в Египет, сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Доставку гуманитарной помощи в сектор организовали по поручению президента Владимира Путина и главы МЧС Александра Куренкова. В состав груза входят матрасы, подушки, средства личной гигиены, продукты и детское питание.

Борт направляется в египетский город Эль-Ариш. По прибытии груз передадут представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые должны перенаправить его в сектор Газа.

Байден одобрил временный бюджет США без помощи Украине и Израилю
Политика
Джо Байден

МЧС направило гуманитарную помощь в сектор Газа в шестой раз. В общей сложности ведомство передало региону свыше 190 т груза.

Гуманитарную помощь в сектор Газа доставляют через контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе региона с Египтом. Первая колонна грузовиков с гуманитарной помощью въехала в регион 21 октября. Помимо России гуманитарные грузы для жителей сектора Газы направляли Турция, США, Германия, страны Евросоюза и другие государства.

Читайте на РБК Pro
Все сложилось: почему вернулась мода на телефоны-«раскладушки»
Пять «вечнозеленых» вопросов, которыми задаются топ-менеджеры компаний
Акции зеленых компаний падают: есть ли долгосрочный потенциал у сектора
Почему плохие люди чаще добиваются власти и что с этим делать
Теги
МЧС гуманитарная помощь сектор Газа
Материалы по теме
В Минске приземлился самолет МЧС с эвакуированными из сектора Газа
Политика
В МЧС сообщили о планах вывезти россиян из сектора Газа за неделю
Политика
Борт МЧС с россиянами из Газы вылетел из Каира в Москву
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 18 ноября
EUR ЦБ: 96,77 (+0,18) Инвестиции, 17 ноя, 16:29 Курс доллара на 18 ноября
USD ЦБ: 89,12 (+0,18) Инвестиции, 17 ноя, 16:29
Выращиваем гурманов: культура итальянских сыров в Краснодаре РБК и LADA, 08:20
В Брянской области сбили беспилотник Политика, 08:16
Израиль отверг предложение ХАМАС по заложникам Политика, 07:58
В Свердловской области произошел крупный пожар в гостинице Общество, 07:54
Без ошибок новичков: считаем экономику продаж на маркетплейсе РБК и Яндекс Маркет, 07:50
Спецборт МЧС с 30 т гуманитарной помощи для жителей Газы вылетел в Египет Политика, 07:25
Голливуду ищут замену: что смотрят по телевидению в России РБК и Триколор, 07:22
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Разработчик заявил о применении платформы «Скальпель» в зоне спецоперации Политика, 06:56
Что такое карбоновые полигоны и зачем они нужны РБК и ДПиООС, 06:55
Бывшему топ-менеджеру «Ростеха» потребовали дать 10 лет по делу о взятках Общество, 06:35
Си Цзиньпин назвал цель развития Китая Политика, 06:19
Как от борьбы с симптомами человечество перешло к воздействию на вирусы РБК и Медсинтез, 06:00
В итоговой декларации саммита АТЭС не упомянули Украину и Ближний Восток Политика, 05:40
Минобороны заявило об ударе по «Азову» и подавлении артиллерии ВСУ Политика, 05:37