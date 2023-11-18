МЧС: спецборт с 30 т гуманитарной помощи для жителей Газы вылетел в Египет

Спецборт МЧС с 30 т гуманитарной помощи для жителей Газы вылетел в Египет

Спецборт МЧС Ил-76 с 30 т гуманитарной помощи для жителей сектора Газа вылетел из аэропорта Грозного в Египет, сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Доставку гуманитарной помощи в сектор организовали по поручению президента Владимира Путина и главы МЧС Александра Куренкова. В состав груза входят матрасы, подушки, средства личной гигиены, продукты и детское питание.

Борт направляется в египетский город Эль-Ариш. По прибытии груз передадут представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые должны перенаправить его в сектор Газа.

МЧС направило гуманитарную помощь в сектор Газа в шестой раз. В общей сложности ведомство передало региону свыше 190 т груза.

Гуманитарную помощь в сектор Газа доставляют через контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе региона с Египтом. Первая колонна грузовиков с гуманитарной помощью въехала в регион 21 октября. Помимо России гуманитарные грузы для жителей сектора Газы направляли Турция, США, Германия, страны Евросоюза и другие государства.