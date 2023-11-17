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В Минске приземлился самолет МЧС с эвакуированными из сектора Газа

Самолет МЧС с эвакуированными из Газы гражданами Белоруссии приземлился в Минске

Самолет с гражданами Белоруссии, эвакуированными из сектора Газа, прибыл в Минск, сообщило агентство БелТА.

Как рассказал агентству гендиректор авиакомпании «Белавия» Игорь Чергинец, для полета подобрали подготовленный экипаж. «Рейс был дальний с определенными особенностями. Учитывали в том числе моральное состояние пассажиров», — отметил Чергинец. Всего сектор Газа покинули 43 гражданина Белоруссии.

Главный специалист центра медицинского обеспечения РОСН «Зубр» Юрий Гелеклиди сообщил, что эвакуированным белорусам и их семьям оказали медицинскую и психологическую помощь. «В составе отряда были два медика и два психолога. Мы опрашивали людей о состоянии их здоровья. <...> Люди были подавлены, закрывались в себе и переживали», — сказал Гелеклиди.

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15 ноября в МИД республики сообщили, что белорусская сторона организовала эвакуацию своих граждан «в контакте с коллегами из Израиля и Египта, а также при содействии России и Катара».

В ночь на 17 ноября в московский аэропорт Домодедово прилетела третья группа эвакуированных из сектора Газа россиян. По словам руководителя пресс-службы МЧС Романа Охотенко, среди 120 вернувшихся граждан не было раненых, а работа по дальнейшей эвакуации россиян на родину продолжается. Он уточнил, что на выход из сектора подали заявки 887 граждан России.

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Теги
Белоруссия МЧС эвакуация сектор Газа
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