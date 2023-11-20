 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
0 

Россия направила седьмую партию гуманитарной помощи для жителей Газы

МЧС России отправило в Египет 27 т гуманитарной помощи для жителей сектора Газа
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Спецборт МЧС России доставит еще 27 т гуманитарной помощи для жителей сектора Газа, сообщила пресс-служба ведомства.

Самолет Ил-76 с гуманитарным грузом вылетел из Махачкалы в Египет утром 20 ноября. Там помощь передадут представителям Египетского общества Красного Полумесяца для дальнейшей отправки в сектор Газа.

МЧС направило гуманитарный груз в анклав в седьмой раз. В общей сложности региону передали свыше 200 т помощи.

Спецборт МЧС с 30 т гуманитарной помощи для жителей Газы вылетел в Египет
Политика

Гуманитарную помощь в сектор Газа доставляют через контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе региона с Египтом. Первая колонна грузовиков с гуманитарной помощью въехала в регион 21 октября. Помимо России гуманитарные грузы для жителей сектора Газы направляли Турция, США, Германия, страны Евросоюза и другие государства.

Теги
МЧС Египет гуманитарная помощь сектор Газа
Материалы по теме
Спецборт МЧС с 30 т гуманитарной помощи для жителей Газы вылетел в Египет
Политика
Россия направила новую партию гуманитарной помощи для жителей Газы
Политика
Израиль назвал объем поставленной в Газу гуманитарной помощи
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 18 ноября
EUR ЦБ: 96,77 (+0,18) Инвестиции, 17 ноя, 16:29 Курс доллара на 18 ноября
USD ЦБ: 89,12 (+0,18) Инвестиции, 17 ноя, 16:29
Десять вариантов квартир с двумя санузлами для большой семьи РБК и ПИК, 08:05
Глава Медиалиги рассказал о попытках «поставить его на счетчик» Спорт, 08:03
Глава Медиалиги — РБК: «Абаскаль выставил игроков дебилами и балаболами» Спорт, 08:01
Избранный президент пообещал положить конец упадку Аргентины Политика, 07:50
Без ошибок новичков: считаем экономику продаж на маркетплейсе РБК и Яндекс Маркет, 07:50
Почему киберпреступники перестали красть деньги, и что похищают сейчас РБК и Kaspersky, 07:37
Аптеки начали отказываться от продажи психотропных препаратов Бизнес, 07:31
Черная пятница на РБК Pro
До −80% на «Весь РБК Pro» и образовательные опции
Купить со скидкой
В группировке «Запад» сообщили об авиаударах по пунктам пяти бригад ВСУ Политика, 07:24
Голливуду ищут замену: что смотрят по телевидению в России РБК и Триколор, 07:22
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:15
Аукционные дома создадут аналог «русских торгов» Christie's и Sotheby's Технологии и медиа, 07:00
Почему высокая ключевая ставка может «схлопнуть» рынок лизинга вагонов Pro, 07:00
«Коммерсантъ» узнал о суде над майорами ФСБ за вымогательство $1 млн Общество, 06:58
Что такое карбоновые полигоны и зачем они нужны РБК и ДПиООС, 06:55