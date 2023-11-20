Россия направила седьмую партию гуманитарной помощи для жителей Газы

МЧС России отправило в Египет 27 т гуманитарной помощи для жителей сектора Газа

Спецборт МЧС России доставит еще 27 т гуманитарной помощи для жителей сектора Газа, сообщила пресс-служба ведомства.

Самолет Ил-76 с гуманитарным грузом вылетел из Махачкалы в Египет утром 20 ноября. Там помощь передадут представителям Египетского общества Красного Полумесяца для дальнейшей отправки в сектор Газа.

МЧС направило гуманитарный груз в анклав в седьмой раз. В общей сложности региону передали свыше 200 т помощи.

Гуманитарную помощь в сектор Газа доставляют через контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе региона с Египтом. Первая колонна грузовиков с гуманитарной помощью въехала в регион 21 октября. Помимо России гуманитарные грузы для жителей сектора Газы направляли Турция, США, Германия, страны Евросоюза и другие государства.